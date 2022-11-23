تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين بشأن الأسعار.. والتعليم تعلن تفاصيل امتحانات أولى وثانية ثانوي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات والقضايا الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

لا تبيعه.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين بشأن الأسعار





وجه المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة لـ الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، رسالة إلى المواطنين بشأن الاحتفاظ بالذهب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف “ميلاد”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن السوق المحلي يشهد تغيرات مختلفة، ومنها سعر صرف الجنيه أمام الدولار؛ ما يسبب ارتفاع الذهب محليا.





كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل امتحانات طلاب النقل بالمرحلة الثانوية، موضحا أنها سوف تبدأ 14 يناير 2023.

وأضاف “زلطة”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الامتحانات يضعها المركز القومى للامتحانات.

ولفت المتحدث باسم وزارة التعليم، إلى أن الأسئلة تشتمل أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85 %، ويتم الإجابة عنها من خلال التابلت، و15 % أسئلة مقالية ورقية.

مادلين طبر: مهرجان القاهرة السينمائي الـ44 تميز بالحميمية وإحساس العائلة





أكدت الفنانة مادلين طبر، أن الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي، تميزت بالحميمية وإحساس العيلة، مشيرة إلى أنه كان واضح من التكريمات التي تمت.



وقالت مادلين طبر، خلال تصريحات على هامش فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي، عبر فضائية “دي أم سي”، أن فيلم الافتتاح الذي تم عرضه خلال المهرجان كان مميز.

أحمد موسى: أهالي الوراق يدعمون الرئيس ويرفضون الأبواق الإرهابية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أهل الشر يبثون الشائعات والأكاذيب عن الدولة المصرية، مضيفا أن الشعب المصري لديه وعي حقيقي بـ حرب الشائعات ضد الدولة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة لن تترك أي منطقة على أرض مصر وإلا ويتم تخطيطها، متابعا أن الدولة نفذت تطويرا هندسيا شاملا لـ جزيرة الوراق.





الإسكان: 75% من أراضي جزيرة الوراق تم نقل ملكيتها للدولة





أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أن ما يقرب من 75% من أراضي جزيرة الوراق تم نقل ملكيتها للدولة، موضحا "متبقي 25% من مساحة الجزيرة، ومازالت المفاوضات مستمرة".

أشرف عقبة: تحسين المنظومة الصحية ساعد مصر على تجاوز جائحة كورونا





قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة، إن جائحة كورونا فرضت في الفترة الأخيرة استثمارات ومصروفات كبيرة على المنظومات الطبية في المنطقة العربية، وهو ما أثر بشكل كبير على الاهتمام ببعض المشاكل الصحية الموجودة فيها.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن التوجيهات الرئاسية في مصر كانت واضحة بتحسين المنظومة الطبية وتحسين المستشفيات وعمل تجهيزات على أعلى مستوى، وهو ما ساعد مصر على تجاوز جائحة كورونا بأمان إلى حد كبير.

وتابع رئيس أقسام الباطنة العامة، أنه كان هناك تحسين للعديد من الأدوات التي تستخدم في المنظومة الصحية منها المستشفيات إلى جانب دخول مشاريع جديدة مثل مشاريع إنتاج اللقاحات والدواء الطبية، ومراكز الدم والبلازما، وهو ما ساعد على أن مرور مصر من خلال الجائحة بمكاسب من المنظومة الطبية، موضحا أن بعض البلاد كان بها بها ظروف قاسية مثل سوريا واليمن وغيرها ما سبب نقصا بالغذاء وانتشار أمراض أخرى بهذه الدول.

قرار عاجل من وزارة التعليم بخصوص مشروبات الطاقة.. فيديو





علق شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على قرار بحظر بيع مشروبات الطاقة داخل المدارس حرصا على صحة الطلاب.

وقال شادي زلطة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" منذ بداية العام الدراسي هناك رصد ومتابعة يومية لكل المشاكل والشائعات التي تتعلق بسير العملية التعليمية ".

وزير الصحة يوجه رسالة هامة للمصريين بخصوص الفيروس المنتشر





أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن الفيروس المخلوي الذي انتشر خلال الفترة الأخيرة، قديم وموجود منذ عام 1956.

وأضاف وزير الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية "الحدث اليوم" :" هذا الفيروس عارفين علاجه وأعراضه وكل تفاصيله بشكل كامل، وقمنا بعقد المؤتمر الصحفي لبحث رسالة طمأنة للمواطنين علشان لقينا نوع من أنواع الشائعات".

وتابع وزير الصحة : "كل هذا التخوف من جانب المصريين ناتج عن آثار كورونا التي نعاني منها منذ 3 سنوات، ولكن طول عمرنا نتعامل مع دور البرد بشكل عادي وغير مقلق".



الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة بداية من الخميس |فيديو





أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك إنخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، إبتداءاً من يوم الخميس القادم، بحوالي من درجتين و حتى ثلاث درجات.

بداية فصل الشتاء يوم 21 ديسمبر

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة"المذاع على فضائية "DMC"، أن هناك نشاط للرياح مع إنخفاض درجات الحرارة،و هذا سوف يزيد الشعور بالبروده، بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار، وخاصة في المحافظات الساحلية.

مدمنها يضر نفسه.. الرعاية الصحية: المخدرات الرقمية خطيرة.. فيديو





حذر الدكتور حمدي نبوي، رئيس اللجنة العلمية لجراحات المخ والأعصاب بهيئة الرعاية الصحية، من إدمان المخدرات الرقمية.

وقال حمدي نبوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج “ في المساء مع قصواء ” المذاع على قناة “ سي بي سي”، :" المخدرات الرقمية عبارة عن مقاطع موسيقية تحفز المخ بطريقة معينة وتكون الموسيقى صوتها مرتفع".

وأضاف حمدي نبوي:" ،:" لإدمان المخدرات الرقمية يتم حث الشاب على إغلاق باب غرفته عليه وربط ضمادة حول العينين، والانعزال عن المجتمع حتى يصل التأثير على المخ مع الاستماع لهذه النوعية من الموسيقى"، مضيفا:" المخدرات الرقمية خطيرة ومن يدمنها يضر نفسه".