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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكافحة التشرد أولا.. جيف بيزوس يبدأ خطة التبرع بثروته

جيف بيزوس
جيف بيزوس

بدأ مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، الوفاء بتعهده بالتخلي عن معظم ثروته والتي تبلغ 123 مليون دولار حتى اليوم.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أعلن بيزوس على تطبيق "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء، أنه قدم مؤخرًا 40 منحة كجزء من مبادرة صندوق عائلات "بيزوس داي 1" التي أطلقها في عام 2018، حيث تعد التبرعات جزءًا من التزام قيمته 2 مليار دولار لمكافحة التشرد.

تأتي أحدث التبرعات الخيرية بعد أسبوع واحد من لقاء بيزوس مع شبكة "سي إن إن"، كاشفًا أنه يخطط للتبرع بمعظم ثروته.

وقال مؤسس أمازون، البالغ من العمر 58 عامًا، إنه سيكرس الجزء الأكبر من ثروته لمكافحة تغير المناخ ودعم الأشخاص الذين يمكنهم توحيد الإنسانية في مواجهة الانقسامات الاجتماعية والسياسية العميقة.

وكانت تلك هي المرة الأولى التي يعلن فيها الملياردير عن خطط للتخلي عن معظم أمواله، حيث انتُقد بيزوس لعدم توقيعه "تعهد العطاء"؛ وهو وعد قطعه العديد من أغنى أثرياء العالم بالتبرع بمعظم ثرواتهم للأعمال الخيرية.

ولكنه لسنوات ظل إلى حد كبير على هامش العمل الخيري، وركز بدلاً من ذلك على «أمازون» و«بلو أوريجين»؛ شركته الهادفة إلى الربح لاستكشاف الفضاء.

لكن في السنوات الأخيرة، خصص بيزوس مليارات الدولارات للأعمال الخيرية وزاد من وتيرة العطاء منذ تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» العام الماضي.

أمازون جيف بيزوس شركة امازون مؤسس أمازون التبرعات الخيرية

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