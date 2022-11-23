صالح الداوود: السعودية تركت بصمة أمام الأرجنتين.. والعرب قادرون على المنافسة.. فيديو

قال صالح الداوود، نجم الكرة السعودية السابق، إن العالم العربي بأكمله سعيد للغاية بما قدمه منتخب السعودية أمام الأرجنتين، والفوز التاريخي الذي تحقق بهدفين مقابل هدف، في كأس العالم 2022 بقطر.

وأضاف الداوود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الفوز الذي تحقق لمنتخب السعودية، ترك بصمة للكرة العربية ككل، ويؤكد قدرة العرب على تقديم الأفضل وأن يكون ند للجميع.

وأشار إلى أن المنتخبات العربية لا ينقصها شيء عن المنتخبات الأوروبية، خاصة وأنهم يلعبون بروح قتالية كبيرة، بشرط أن يجدوا الفرصة الحقيقية والدعم، موضحًا أن منتخب السعودية أغلب لاعبيه لا يلعبون بشكل أساسي في الدوري السعودي.

وأوضح أن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب السعودية، أبدع وقدم كل ما لديه، بفضل الدعم الذي حظى به، بينما طبق فكر المخاطرة باللعب بطريقة الدفاع المتقدم ونجح في ذلك بالفعل، مشددًا أن لاعبو السعودية عليهم التواضع، وفتح صفحة المباراة المقبلة، بداية من مران غدًا.

واختتم تصريحاته، أن قبل مباراة الأرجنتين، منتخب السعودية لم يكن تحت المجهر، إلا أن الفوز سيجعل له ألف حساب أمام المنتخبات المتنافسة معه في المجموعة.