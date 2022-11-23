المتيني: هناك دعم رئاسي غير مسبوق لتفعيل قانون زراعة الأعضاء من الموتى|فيديو

قال الدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس ، إن هناك دعم رئاسي محمود ، وغير مسبوق ، لتفعيل مادة قانون ملف زراعة الأعضاء من الموتى ، موضحا أن القانون واضحا في المادة المعنية بذلك .

وأضاف الدكتور محمود المتيني ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن القانون ينص على أن المواطن أو المواطنة يضعون وصيتهم بالتبرع بأعضائهم في ورقة رسمية من الدولة ، سواء بتقديم البطاقة ، أو برخصة القيادة ، أو الوثيقة التي قدمتها وزارة الصحة في هذا المجال .

وتابع رئيس جامعة عين شمس ، أنه يتمنى أن تكون الوثيقة المقدمة من وزارة الصحة للتبرع بالأعضاء بعد الموت أكثر يسرا على المواطنين ، مسترسلا : " في النهاية نتطلع لورقة رسمية متاحة للمصريين بسهولة ويسر وتمثل رغبتهم في التبرع بالأعضاء " .

وأكمل ، أن التبرع بأعضاء المتوفي وتعميم الفكرة أصعب من الناحية اللوجستية ، وهو ما ينقص العملية ، ولابد من وجود مركزية لقوائم الانتظار ، وشفافية في التعامل مع الملف ، مردفا : "