محافظ القاهرة يتفقد مستشفى 57357 ويشيد بدوره الرائد في علاج أورام الأطفال

قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، يرافقه الدكتور شريف أبو النجا، الرئيس التنفيذى لمجموعة ٥٧٣٥٧ ومدير عام المستشفى، بجولة تفقدية داخل مستشفى ٥٧٣٥٧، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للأطفال المرضى، ومتابعة منظومة العمل داخل المستشفى الذى يعد من أكبر المؤسسات المتخصصة فى علاج أورام الأطفال بالمجان فى مصر.

رافق محافظ القاهرة، المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور أحمد الفندى، مدير عام المؤسسة وعضو مجلس أمناء مستشفى ٥٧٣٥٧، والدكتور شريف عبد العال، عضو مجلس الأمناء، وسامى لبيب، رئيس جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان.

وخلال الجولة، تفقد محافظ القاهرة عددًا من الأقسام الطبية ووحدات الرعاية المختلفة، واستمع إلى شرح حول الخدمات العلاجية والتشخيصية المقدمة للمرضى، وآليات توفير الرعاية الصحية المتكاملة للأطفال وأسرهم.

محافظ القاهرة

وأكد محافظ القاهرة أن المستشفى يمثل نموذجًا مشرفًا للعمل الإنسانى والتكافل المجتمعى، مشيدًا بالجهود التى يبذلها الأطباء وأطقم التمريض والعاملون بالمستشفى فى تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للأطفال، ومساندتهم خلال رحلة العلاج.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بالمنظومة الصحية ودعم المؤسسات الطبية التى تقدم خدماتها للمواطنين، خاصة الأطفال، مؤكدًا أن مستشفى ٥٧٣٥٧ يعد صرحًا طبيًا وإنسانيًا رائدًا يسهم فى تخفيف معاناة آلاف الأسر من خلال تقديم خدمات علاجية متخصصة تعتمد على أحدث الأساليب الطبية.

كما التقى محافظ القاهرة خلال الجولة عددًا من طلاب الجامعات والمدارس الذين يزورون المستشفى للتعرف على ما يتم بها من تطوير.

وفى ختام الزيارة، أعرب محافظ القاهرة عن تقديره لجميع القائمين على المستشفى، متمنيًا الشفاء العاجل للأطفال المرضى، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لجميع الجهود الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الصحية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.