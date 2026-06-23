السيطرة على حريق نشب في مخزن ألعاب أسفل عقار بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بمخزن ومصنع ألعاب أطفال أسفل عقار بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وتمت السيطرة على النيران دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات الحماية المدنية بالقليوبية يفيد ورود بلاغ بنشوب حرق بمخزن ومصنع ألعاب أطفال أسفل عقار بـ منطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.



وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمخزن ومصنع ألعاب أطفال أسفل عقار بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع ثمة إصابات او خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب نشوب الحريق.