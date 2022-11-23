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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدحت يوسف: الحظر الأوروبي على النفط الروسي سيكون ضعيفًا لهذا السبب|فيديو

النفط
النفط

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن الأحداث الأخيرة التي قامت بين روسيا وأوكرانيا والصراع الأبدي بين المستهلكين والمنتجين للنفط سيستمر حتى بعد التداعيات الأخيرة؛ مضيفًا أن الحظر الأوروبي على النفط الروسي سيكون ضعيفاً نتيجة أن بعض الدول الأوروبية لا تتعامل مع النفط الروسي في الوقت الحالي وكثير من الدول الأوروبية أعلنت أنها أوقفت استيراد النفط الروسي.

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وأضاف مدحت يوسف خلال لقائه في برنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي الفضائية في برنامج من مصر؛ إن استبعدنا الكميات المصدرة من النفط الروسي والتي تبلغ حوالي أربعة ونصف مليون برميل يومياً إذن سيتجه شاحنات النفط الروسي ستتجه إلى دول خارج أوروبا وهنا سيتم التعويض عن خامات النفط الروسي عن طريق أعضاء أوبك الآخرين  بمعنى أن الخام  السعودي او الليبي سيتجه إلى أوروبا.

أوضح رئيس هيئة البترول السابق؛ أن أوبك أعلنت خفض 2 مليون برميل يوميًا؛ مضيفاً أن أسعار البترول تتذبذب متجهة لأسفل، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا أوروبيًا لزيادة المخزون لتغطية احتياجاتها استعداداً لهذا الموقف.

وتابع أن إنتاج دول "أوبك بلس" يعادل 42 مليون برميل يوميًا وتخفيض 4 ملايين ونصف برميل يوميا يسبب خلل في الاتزان للسوق العالمية في مجال الطاقة، وذلك يؤدي لزياده الأسعار بشكل فوري؛ مضيفا ان أوروبا ستقوم بوضع حد أقصى للأسعار الخاصة بالخام الروسي في 5 ديسمبر.

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