عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأمهات بـ 35 جنيهًا.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 23-11-2022

سعر الدواجن اليوم
سعر الدواجن اليوم الأربعاء

استقرت أسعار الدواجن والبيض في المزارع والأسواق اليوم الأربعاء 23-11-2022، بعد أن ارتفعت بشكل كبير بداية الشهر الجاري.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 23 نوفمبر ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها للمواطنين والتي تشمل أسعار الذهب وسعر صرف الدولار وجميع العملات بالإضافة إلى أسعار الخضراوات والفاكهة والاسماك واللحوم.

txt

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

txt

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 23-11-2022

أسعار الدواجن اليوم

كان سعر الدواجن انخفض بنحو 4 جنيهات للكيلو الواحد خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وتم ضخ ما يقرب إلى 143 ألف طن منتجات أعلاف لسوق الدواجن خلال اليومين الماضيين، بعد ما أفرجت الموانئ عنها.

سعر الدواجن البيضاء في الأسوق

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء نحو 38 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 42 و43 جنيها للكيلو، بعد إضافة تكليف النقل وربح التاجر.

واستقرت أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» مسجلة نحو 48 جنيها في المزارع لتصل إلى المستهلك بنحو  52  جنيهًا للكيلو.

أما عن  سعر الدواجن البلدي فوصل سعر الكيلو إلى 60 جنيهًا في الأسواق، واستقرت الدواجن الرومي متراوحة  بين 57 و60 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم 

أسعار الدواجن الأمهات البيضاء تراوحت بين 33  و35 جنيهًا للكيلو.

ووصلت أسعار الأرانب إلى 82 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن اليوم الأربعاء

وتراوحت أسعار الأوراك بين 40 و43 جنيهًا للكيلو.

 سعر الأجنحة اليوم الأربعاء وصل إلى 25 جنيها للكيلو.

واتراوح سعر  البانيه بين 85 و90 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر طبق الكبد والقوانص 30 جنيها .

 الشيش طاووق استقر عند  89 جنيهًا.

 

سعر البيض اليوم الأربعاء في السوق 

استقرت أسعار البيض في الأسواق اليوم الأربعاء 23-11-2022، بعد أن شهدت تراجعاً بنحو 15 جنيها من أعلى مستوى لسعر طبق البيض، حيث جاءت كالتالي:

استقر سعر البيض الأحمر عند 70 جنيهًا للكرتونة  لتصل إلى المستهلك بنحو 75 تقريبًا.

ووصل سعر البيض الأبيض إلى 66 جنيهًا للكرتونة لتصل إلى المستهلك  70 جنيهًا .

أما  البيض البلدي فسجّل 65 جنيهًا للطبق في المزرعة  ليصل إلى الأسواق بنحو 69 و 70 جنيهًا.

اسعار الدواجن اليوم اسعار البيض سعر طبق البيض سعر الفراخ اليوم اسعار الدواجن والبيض اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

اجتماع مجلس الوزراء السعودي.. 12 قرارا عاجلا من خادم الحرمين الشريفين

ولي العهد السعودي يأمر بنقل الشهراني إلى ألمانيا بعد إصابته أمام الأرجنتين

مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل عبدالله السعيد

ياسمين الخطيب: الزمالك السبب الحقيقي في فوز السعودية على الأرجنتين |شاهد

هل سيخرج من كأس العالم .. مدة علاج إصابة الشهرانى لاعب السعودية

شتمت الرجالة .. هبة قطب أمام القضاء اليوم في تهمة جديدة

انخفاض في درجات الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الأربعاء

موضوعات متعلقة

سعر اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 23-11-2022 مقابل الجنيه المصري

سعر صرف العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 23-11-2022

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء 23-11-2022

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الأربعاء 23-11-2022

انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم الأربعاء 23-11-2022

صعود صاروخي.. ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم.. والجرام يقفز 29 جنيها

ماذا قدمت الدولة لتشجيع وتحفيز نمو الاستثمارات المباشرة؟

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم والجرام يكسر حاجز الـ 1500 جنيه

ترشيحاتنا

يخفض درجات الحرارة| شاب نوبي يخصص مصنعاً للطوب البيئي لأول مرة في مصر|شاهد

للموظفين.. اعرف حقوقك بعد سن الـ60 بقانون العمل الجديد

الحبس والغرامة تنتظره.. عقوبة نصاب الإسكندرية في ابتزاز الفتيات

سوق المستعمل .. أفضل 5 سيارات بـ 80 ألف جنيه |صور

أخبار السيارات| قيمة الوديعة البنكية لـ كيا سبورتاج بالدولار.. وفولكس فاجن تيجوان تكسر حاجز المليون جنيه

لماذا لم تزر الكائنات الفضائية الأرض؟.. إجابة صادمة من عالم فضاء في ناسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة| نوع مهمل من الخضراوات يساعد على خفض الكوليسترول بنسبة 40%.. ومايان السيد تستعرض جمالها على السجادة الحمراء

بعضها خطير.. رائحة فم كريهة عرض احذري تجاهله

عَرَض يغفله الملايين يُعد مؤشرًا مبكرًا للإصابة بالسكتات الدماغية

نوع مهمل من الخضراوات يساعد على خفض الكوليسترول بنسبة 40%

فيديو

إطلالة صادمة لـ «فيدرا».. وبيلا تار يلتقط صورًا تذكارية للمصورين |فيديو

نيكول ونيرمين ومي سليم.. فنانات يخطفن أنظار المصورين في ختام مهرجان القاهرة السينمائي|فيديو

حسين فهمي يصالح بوسي شلبي ويلتقط الصور التذكارية معها .. فيديو

مبلغ ضخم.. زينة تقتنص من أحمد عز مصاريف نجليهما المدرسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ