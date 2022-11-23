تراجع مفاجئ.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء 23-11-2022 في مصر، بعد سلسة من الارتفاعات شهدتها أسعار الذهب منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية ، وتحرير سعر صرف العملات مقابل الجنيه المصري.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر بنحو 4 جنيهات تقريبًا بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت أمس الثلاثاء بنحو 29 جنيهًا، و16 جنيهًا أمس الأول الاثنين.

سعر الذهب اليوم في مصر، يُقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب في مصر، ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم العديد بمتابعة سعر الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار بالمعدن الأصفر.

ويتأثر سعر الذهب برفع سعر الفائدة بالبنك الفيدرالي الأمريكي ما يجعل أصحاب الذهب يقومون ببيع المعدن الأصفر والاستفادة منه بعد وضع قيمته المالية في البنوك؛ والاستفادة بالفائدة المرتفعة؛ الأمر الذي يُساهم في انخفاض سعره عالميًا.

ويعود ارتفاع سعر الذهب في مصر إلى العديد من الأسباب من بينها الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار والذي يؤثر على سعر الذهب في السوق المحلية.

سعر الذهب بالمصنعية

سعر الذهب بالمصنعية يختلف من شكل إلى آخر ومن عيار إلى آخر ومن محل إلى آخر، لكن في العموم يتراوح سعر مصنعية الذهب بين 3 إلى 7% من قيمة جرام الذهب .

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا 1520 جنيهًا للبيع و1527 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر جرام الذهب في اليوم عيار 22 نحو 1393 جنيهًا للبيع و1400 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 1330 جنيهًا للبيع و1336 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1143 جنيهًا للبيع و1149 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

وسجّل سعر الأونصة 47.27 ألف جنيه للبيع و47.48 ألف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 10.64 ألف جنيه للبيع و10.68 ألف جنيه للشراء.