عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تدين الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان العراق

صدى البلد

 أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الهجمات الإيرانية على الأراضي العراقي، والتي استهدفت إقليم كردستان العراقي خلال اليومين الماضيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - في بيان على الموقع الرسمي للوزارة - "إن انتهاكات إيران لوحدة الأراضي العراقية لا تزال مستمرة عبر الهجمات التي تسفر عن ضحايا، وآخرها التي نفذت على إقليم كردستان العراق خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري".
وتابع البيان "تدين الولايات المتحدة بشدة هذه الانتهاكات المتكررة والسافرة لوحدة العراق وتدعو إيران إلى الامتناع عن المزيد من التهديدات والعنف".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

اجتماع مجلس الوزراء السعودي.. 12 قرارا عاجلا من خادم الحرمين الشريفين

ولي العهد السعودي يأمر بنقل الشهراني إلى ألمانيا بعد إصابته أمام الأرجنتين

مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل عبدالله السعيد

ياسمين الخطيب: الزمالك السبب الحقيقي في فوز السعودية على الأرجنتين |شاهد

هل سيخرج من كأس العالم .. مدة علاج إصابة الشهرانى لاعب السعودية

شتمت الرجالة .. هبة قطب أمام القضاء اليوم في تهمة جديدة

انخفاض في درجات الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

يخفض درجات الحرارة| شاب نوبي يخصص مصنعاً للطوب البيئي لأول مرة في مصر|شاهد

للموظفين.. اعرف حقوقك بعد سن الـ60 بقانون العمل الجديد

الحبس والغرامة تنتظره.. عقوبة نصاب الإسكندرية في ابتزاز الفتيات

سوق المستعمل .. أفضل 5 سيارات بـ 80 ألف جنيه |صور

أخبار السيارات| قيمة الوديعة البنكية لـ كيا سبورتاج بالدولار.. وفولكس فاجن تيجوان تكسر حاجز المليون جنيه

لماذا لم تزر الكائنات الفضائية الأرض؟.. إجابة صادمة من عالم فضاء في ناسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة| نوع مهمل من الخضراوات يساعد على خفض الكوليسترول بنسبة 40%.. ومايان السيد تستعرض جمالها على السجادة الحمراء

بعضها خطير.. رائحة فم كريهة عرض احذري تجاهله

عَرَض يغفله الملايين يُعد مؤشرًا مبكرًا للإصابة بالسكتات الدماغية

نوع مهمل من الخضراوات يساعد على خفض الكوليسترول بنسبة 40%

فيديو

إطلالة صادمة لـ «فيدرا».. وبيلا تار يلتقط صورًا تذكارية للمصورين |فيديو

نيكول ونيرمين ومي سليم.. فنانات يخطفن أنظار المصورين في ختام مهرجان القاهرة السينمائي|فيديو

حسين فهمي يصالح بوسي شلبي ويلتقط الصور التذكارية معها .. فيديو

مبلغ ضخم.. زينة تقتنص من أحمد عز مصاريف نجليهما المدرسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ