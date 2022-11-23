تراجع كبير في أسعار البيض والمنتجون يشتكون الخسارة.. كم سعر الطبق اليوم؟

استقرت أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق على الانخفاض التي شهدت الأيام القليلة الماضية، وكانت أسعار البيض قد شهدت تراجع كبير قدر بأكثر من 15 جنيها خلال الأيام القليلة الماضية بعد الافراخ عن كميات كبيرة من الأعلاق وكذلك تراجع الطلب على البيض.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار البيض اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، ضمن نشرته الأخبارية الخدمية التي تهتم بتقديم أسعار السلع والذهب وأسعر صرف الدولار وجميع العملات الاخري.

وقال أحمد نبيل رئيس شعبة البيض في اتحاد منتجي الدواجن، إن منتجي البيض يعانون خسائر كبيرة خلال الفترة الحالية ، لافتا إلى أن سعر كرتونه البيض الحالي تخسر نحو ١٥ جنيها في سعر الكرتونة الواحدة.

وفي تصريحات تلفزيونية سابقة، أعلن أن أسعار البيض انخفضت أول أمس بنحو 4 جنيهات تقريبا نظرا للعرض والطلب.

وأشار إلى أن السبب وراء خسائر منتجي الدواجن يعود أن أسعار العلف مازالت مرتفعة بشمل مبالغ فيه، مشيرا إلى أن سبب تراجع أسعار البيض هو عدم وجود إقبال على شراء البيض، وبالتالي الأسعار قلت.

أسعار البيض اليوم

أسعار البيض في المزارع اليوم الأربعاء 23-11-2022، استقرت على تراجع الاحد الماضي حيث جاءت كالتالي:

أسعار البيض اليوم في المزارع

سجل سعر البيض الأبيض 62.75 جنيه للطبق

سعر البيض الأحمر استقر عند 62.75 جنيه للطبق

سعر البيض البلدي سجل 72.75 جنيه للطبق

أسعار طبق البيض في الاسواق

سجل سعر البيض الأبيض 70 جنيهًا للكرتونة

سعر البيض الأحمر سجل 70 جنيهًا للكرتونة

سعر البيض البلدي سجّل في المزرعة 78 جنيهًا للطبق