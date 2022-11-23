بسبب ضرباتها في سوريا.. روسيا ترسل تحذيرات خطيرة إلى تركيا

صرح المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، بأن روسيا حاولت إقناع تركيا، خلال محادثات أستانا، بالامتناع عن عملية قد تؤدي إلى تصعيد في الشرق الأوسط بأكمله.

وبحسب لافرينتيف، فإنه من الضروري إقامة حوار بين الأكراد ودمشق، حيث جرت مفاوضات بين الطرفين، وتم وضع خطة، وتأمل روسيا في التواصل ما بينهما.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح في وقت سابق اليوم الأربعاء بأن لتركيا "الحق في معالجة مشكلاتها الخاصة"، وأنها سوف "تحل المشكلات بدءا من عين العرب كوباني وتل رفعت ومنبج بشكل رئيسي"، في إشارة لأهداف العملية البرية المقبلة، مشددا على اتخاذ تركيا لجميع الإجراءات اللازمة لـ "حماية أمن البلاد وأمان المواطنين".

وفي سياق متصل أكدت كل من روسيا وتركيا اليوم الأربعاء على ضرورة تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالشمال السوري، حيث اتفقت الدول الثلاث على بذل المزيد من الجهود لضمان تطبيع الوضع بشكل مستدام.