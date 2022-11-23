جلد شفاف وأسنان حادة.. علماء استراليون يكتشفون أسماك غريبة

العثور على أسماك غريبة

الحياة البحرية دائما مليئة بالمفاجئات وطالما فاجأنا أعماق البحار والمحيطات وشاهدنا الكثير من الغرائب والكائنات التي لم نراها من قبل ، وهو ما حدث مع مجموعة من علماء الحياة البحرية في استراليا حينما اكتشفوا أنواعا وأشكالا جديدة من الاسماك في قاع البحار .

ووفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن مجموعة من العلماء في استراليا صدموا حينما اكتشفوا أنواعا من الأسماك شفافة اللون كالثعبان الشفاف والأسماك ذات الفم البارز والتي تمتلك أسنانا حادة في مقدمة الفم .



وبحسب ما أوضحت الصحيفة ، فإن تلك الأنواع الغريبة من الأسماك عثر عليها العلماء في رحلة استكشافية استغرقت أسابيع في الاستكشاف وأسابيع آخرى في الدراسة في المعامل حينما عادوا إلى متحف فيكتوريا في استراليا .



وأشارت الصحيفة ، إلى أن مجموعة من العلماء في استراليا قاموا برحلة بحرية قاموا من خلالها بإستكشاف حيوانات غريبة لم يشاهدوا سمثيل لها من قبل، و هي تتمثل في الثعبان ذو الجلد الشفاف، و الأسماك ذات الأسنان الحادة كالسكاكين.



جدير بالذكر أن العلماء أكدوا أنهم سيكررون نفس الرحلة قريبا، لإستكشاف المزيد من الكائنات البحرية و دراستها لأنها تعيش في أعماق البحار ولا تتواجد في الأماكن السطحية كبعض الأسماك المعروفة .