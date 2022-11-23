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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مستريح المواشى ينصب على مواطنين فى 7.5 مليون جنيه بالإسكندرية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 مواطنين ، مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بقيام (أحد الأشخاص) بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها وإستثمارها  لهم، إلا أنه قام بالاستيلاء على  أموالهم.

 بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وأن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الأسكندرية) حيث قام المذكور بممارسة نشاطاً احتيالياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المواشى ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (7,5 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصل المبالغ والأرباح المتفق عليها كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه . 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.​

جرائم الأموال العامة الأموال العامة وزارة الداخلية مليون جنيه النصب والاحتيال نصب علي مواطنين

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