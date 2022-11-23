عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة فورية في المهد لحالات تعد على أراضى زراعية بكوم أمبو وإدفو

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

واصلت الوحدات المحلية جهودها المكثفة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية أو الرى ، بجانب التفاعل السريع مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية أولاً بأول ووضع الحلول الفورية لها ، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة لخلق متنفس حيوى للمواطنين بكافة مدن ومراكز المحافظة .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنظيم حملة إستهدفت الإزالة الفورية فى المهد لمبانى على أرض زراعية بمنطقة النجاجرة شرق بنطاق حى شرق مدينة كوم إمبو بمساحة 175 م2، كما تمت الإزالة فى المهد أيضاً لحالة تعدى بقروى حجازى على مساحة 175 م2 ، وهو الذى توازى مع إزالة حالتى تعدى فى المهد بمنطقة الألبان بحى وسط المدينة بمساحة 180 م2 .

أشرف عطية يتابع أعمال تجميع السيارات القديمة بساحة التخريد بمدينة أسوان الجديدة

جامعة أسوان: اعتماد أول معمل لاختبارات الخلايا الشمسية وتزويده بأحدث جهاز

أنشطة المحليات

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنفيذ 5 قرارات للإزالة الفورية لتعديات بجوار موقف الغنيمية الجديد عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض بمساحة 3 ألاف م2 .قام نائب محافظ أسوان أحمد شعبان بتفقد الأعمال الجارية ، والمتابعة الميدانية لخطة الرصف والتطوير والتجميل داخل مدينة إدفو رافقه خلالها مسئولي المشروعات ، والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والإتصالات ، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان .

ومن جانبه كان قد أوضح إبراهيم سليمان بأنه هناك سباق مع الزمن للإسراع بتنفيذ الأعمال وخاصة طريق المعبد بطول 1.5 كم من إجمالي رصف 9 كم بتكلفة 30 مليون جنيه ، بينما تم رصف شارع الجيش كمسار بديل لحركة الأفواج السياحية الزائرة لمعبد إدفو ، كما جارى الإنتهاء من مشروع تطوير وتجميل كورنيش النيل خلال أيام ، بالإضافة إلى رصف وتطوير شوارع المركز ادفو ، ومستشفى حورس ، فضلاً عن الشوارع الداخلية بعد إنهاء أعمال البنية التحتية بهم .

محافظ أسوان: انتهاء 70% من مشروع إنشاء كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاة

للإرتقاء بالمنظومة.. ورشة عمل بمركز القياس والتقويم جامعة أسوان

أعمال الرصف والتطوير

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

ولفت إبراهيم سليمان إلى أن نائب محافظ أسوان تفقد أيضاً 6 مشروعات تابعة لوزارة التنمية المحلية من أجمالى 10 مشروعات تحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة  بمركز ومدينة إدفو تضم ٣ مواقف سيرفيس و4 أسواق حضارية ، و٣ وحدات مطافى .

وكشف إبراهيم سليمان بأن هذه المشروعات تضم إنشاء موقف الغنيمية لسيارات السيرفيس ، بمساحة 12 ألف و700 م2 ،وبتكلفة 20 مليون جنيه ، وسيستوعب 230 سيارة ميكروباص ، بجانب موقف الشيخ عامر لسيارات السيرفيس بمساحة 2000 م2 ، وبتكلفة 10 مليون جنيه ، وسيستوعب 60 سيارة ميكروباص ، وأيضاً  موقف سيارات السيرفيس بعزبة تلى بمساحة ١٤٠٠م2 ، وبتكلفة 3 مليون جنيه وسيستوعب 50 سيارة ميكروباص.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل اقتربت نهاية الدولار؟|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الذهب يخسر بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل عبدالله السعيد

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

داعم الغلابة| الرئيس السيسي يجبر خاطر كل مواطن يحتاجه ولن يتأخر عن شعبه

4 ملايين دجاجة يوميا.. مفاجأة قادمة في أسعار الفراخ والبيض

مفاجأة مدوية.. محمد شبانة: قائد الأهلي معروض على الزمالك

طاردني الفجر.. اعترافات عاملة النظافة: المتهم كتم نفسي وتحسس جسدي بقوة

موضوعات متعلقة

جامعة أسوان: اعتماد أول معمل لاختبارات الخلايا الشمسية وتزويده بأحدث جهاز

ترشيحاتنا

الحقنة القاتلة.. النيابة تكشف سبب وفاة الطفلتين ساجدة وإيمان

بمناسبة الجمعة البيضاء.. تخفيضات على تذاكر الطيران لـ6 وجهات دولية من القاهرة

إنشاء مركز مالي عالمي بمصر.. رجال أعمال يطرحون رؤية مستقبلية للاستثمار| تفاصيل

روسيا تشن هجوما على البنية التحتية الأوكرانية.. وعمدة كييف: أبقوا في المخابئ

قرار عاجل من النيابة العامة في واقعة وفاة الطفلتين ساجدة وإيمان بحقنة

تأديب وترحيل ومقاطعة النشيد الوطني.. أكثر 3 مشاهد مثيرة في مونديال قطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأجمل والأجرأ| شاهد.. بسنت شوقي بنفس فستان بريانكا شوبرا

أسود جريء.. درة بإطلالة تثير الجدل| شاهد

حسناء تونس.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد؟

3 توابل تساعد على تدفئة الجسم في الشتاء

فيديو

فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعرض النادي للبيع.. ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟|فيديوجراف

الدولار والذهب يتراجعان عالميا.. وجرام 21 يسجل 1336 جنيها

برودة وشبورة ورياح .. تحذيرات من طقس اليوم

مواعيد 4 مبارايات اليوم في مونديال قطر 2022.. المغرب وكرواتيا وألمانيا تواجه اليابان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ