إزالة فورية في المهد لحالات تعد على أراضى زراعية بكوم أمبو وإدفو

واصلت الوحدات المحلية جهودها المكثفة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية أو الرى ، بجانب التفاعل السريع مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية أولاً بأول ووضع الحلول الفورية لها ، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة لخلق متنفس حيوى للمواطنين بكافة مدن ومراكز المحافظة .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنظيم حملة إستهدفت الإزالة الفورية فى المهد لمبانى على أرض زراعية بمنطقة النجاجرة شرق بنطاق حى شرق مدينة كوم إمبو بمساحة 175 م2، كما تمت الإزالة فى المهد أيضاً لحالة تعدى بقروى حجازى على مساحة 175 م2 ، وهو الذى توازى مع إزالة حالتى تعدى فى المهد بمنطقة الألبان بحى وسط المدينة بمساحة 180 م2 .

أنشطة المحليات

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنفيذ 5 قرارات للإزالة الفورية لتعديات بجوار موقف الغنيمية الجديد عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض بمساحة 3 ألاف م2 .قام نائب محافظ أسوان أحمد شعبان بتفقد الأعمال الجارية ، والمتابعة الميدانية لخطة الرصف والتطوير والتجميل داخل مدينة إدفو رافقه خلالها مسئولي المشروعات ، والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والإتصالات ، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان .

ومن جانبه كان قد أوضح إبراهيم سليمان بأنه هناك سباق مع الزمن للإسراع بتنفيذ الأعمال وخاصة طريق المعبد بطول 1.5 كم من إجمالي رصف 9 كم بتكلفة 30 مليون جنيه ، بينما تم رصف شارع الجيش كمسار بديل لحركة الأفواج السياحية الزائرة لمعبد إدفو ، كما جارى الإنتهاء من مشروع تطوير وتجميل كورنيش النيل خلال أيام ، بالإضافة إلى رصف وتطوير شوارع المركز ادفو ، ومستشفى حورس ، فضلاً عن الشوارع الداخلية بعد إنهاء أعمال البنية التحتية بهم .

أعمال الرصف والتطوير

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

ولفت إبراهيم سليمان إلى أن نائب محافظ أسوان تفقد أيضاً 6 مشروعات تابعة لوزارة التنمية المحلية من أجمالى 10 مشروعات تحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة بمركز ومدينة إدفو تضم ٣ مواقف سيرفيس و4 أسواق حضارية ، و٣ وحدات مطافى .

وكشف إبراهيم سليمان بأن هذه المشروعات تضم إنشاء موقف الغنيمية لسيارات السيرفيس ، بمساحة 12 ألف و700 م2 ،وبتكلفة 20 مليون جنيه ، وسيستوعب 230 سيارة ميكروباص ، بجانب موقف الشيخ عامر لسيارات السيرفيس بمساحة 2000 م2 ، وبتكلفة 10 مليون جنيه ، وسيستوعب 60 سيارة ميكروباص ، وأيضاً موقف سيارات السيرفيس بعزبة تلى بمساحة ١٤٠٠م2 ، وبتكلفة 3 مليون جنيه وسيستوعب 50 سيارة ميكروباص.