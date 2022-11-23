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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. الداخلية تحتفل باليوم العالمى لحقوق الطفل

اليوم العالمى للطفل
اليوم العالمى للطفل

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية الإحتفاء باليوم العالمى لحقوق الطفل، حيث نظم قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية زيارات إلى عدد من (المدارس – دور رعاية الأطفال الأيتام  "أصحاء – ذوى إحتياجات خاصة" – مستشفيات الأطفال) ، لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية لهم بالمجان.

كما تم تنظيم زيارات لعدد من المنشآت الشرطية لمشاركة الأطفال الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل ومن بينهم زيارة لـ نقطة إطفاء مصر الجديدة التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لعدد من الأطفال من طلبة المدارس للتعريف بأساليب وطرق الوقاية من أخطار الحريق ، وتم توزيع عدد من الهدايا العينية عليهم.

 فى سياقٍ متصل نظمت الإدارة العامة للمرور زيارات لعدد من الأطفال من طلبة المدارس بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية .. تم خلالها تعليمهم القواعد المرورية وإشارات المرور ، بالإضافة إلى توزيع هدايا عينية على الأطفال.

وفى إطار إستمرار الإحتفال بتلك المناسبة استقبلت مستشفى الشرطة بالعجوزة وفد من المجلس القومى لـ "الطفولة والأمومة  - الأشخاص ذوى الإعاقة" يرافقهم وفد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، للتعرف على دور الوزارة فى مجال تقديم الرعاية الصحية للأطفال أبناء المدنيين.

 يأتى ذلك فى إطار الترجمة الواقعية لحرص وزارة الداخلية على تكريس الدور المجتمعى للمنظومة الأمنية بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين.

كما يأتي ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإهتمام بالجانب الإجتماعى والثقافى للنشء وتنمية الفكر الأمنى لديهم لما يعكسه من إيجابيات على المجتمع بتنشئة أجيال تعى أهمية أمن الوطن والمواطن ودور رجال الشرطة فى هذا الصدد.

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وزارة الداخلية حقوق الإنسان مستشفيات الرعاية الصحية احتفال رجال الشرطة حقوق الطفل رعاية الأطفال المجلس القومي

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