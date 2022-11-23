أسينسيو يضاعف تقدم إسبانيا بهدف ثان أمام كوستاريكا في كأس العالم 2022

تقدم منتخب إسبانيا على نظيره الكوستاريكي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وضاعف ماركو أسينسيو تقدم الإسبان بهدف ثان جاء في الدقيقة 21 بتسديدة يسارية رائعة من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من جوردي ألبا من الجهة اليسرى.

هدف إسبانيا الأول جاء عن طريق داني أولمو لاعب فريق لايبزيج الألماني في الدقيقة 11 من متابعة لتمريرة زميله بابلو جافي ليُسقط الكرة فوق نافاس، بعد جملة تكتيكية رائعة لكتيبة المدرب لويس إنريكي.

تشكيل كوستاريكا

وضم تشكيل كوستاريكا كلا من:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: كارلوس مارتينيز - أوسكار دوراتي - كيشير فولير - فرانسيسكو كالفو - براين أوفييدو

خط الوسط: يلتسين تيخيدا - سيلسو بورجيس - سول كامبل - جويسون بينيت

خط الهجوم: أنتوني كونتريرز

تشكيل إسبانيا

وضم تشكيل إسبانيا كلا من:

في حراسة المرمى: يوناي سيمون

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - رودريجو - إيمريك لابورت - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - بابلو جافي - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: فيران توريس - ماركو أسينيسو - داني أولمو