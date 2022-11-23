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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

البورصة السلعية لخفض الأسعار والقضاء على الغش التجاري |إزاي تستفيد منها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن يوم الأحد المقبل سيكون أول يوم  تداول حقيقي لسلعة القمح عبر البورصة السلعية، حيث قال خلال تصريحات تليفزيونية  "نأمل أن تكون البورصة السلعية من أكبر البورصات فيما يتعلق بتداول السلع على مستوى الشرق الأوسط، حيث تهدف البورصة إلى تداول السلع على منصة إلكترونية بين البائع والمشتري لتقليل الحلقات الوسيطة"

ماهي البورصة السلعية

هي عبارة عن سوق الكتروني منظم لتداول السلع، ويتم طرح السلع المتفق علي تداولها من خلال منصة إلكترونية، بشرط أن تكون السلعة حاضرة لطرحها وتحديد الكميات المتاحة منها، وبذلك يتم استقبال عروض الشراء من خلال البورصة السلعية عبر هذه المنصة الإلكترونية، و البورصة السلعية أصبحت نظامًا أساسيًا تمارَس من خلاله التجارة بشكل أسرع ومن ثم انخفاض سعر السلعة لصالح المستهلك، ويتعامل فيها كل العملاء، من منتجين، وتجار، ومستهلكين.

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آلية عمل البورصة السلعية

تعمل بورصة السلع على تجميع الإنتاج، وتصنيفه ثم طرحه للتداول عبر منصة البورصة السلعية، وبذلك يتحقق السعر العادل للسلعة المتداولة، و يتم إيقاف عروض وطلبات البيع والشراء التي تؤدى إلى التلاعب أو التي تتم بسعر لا مبرر له وإلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة للقانون.

هدف البورصة السلعية

هدفها يكمن في خلق سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، والتي تكون سوقها جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين للتعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق قادرة على منافسة البورصات الإقليمية والعالمية من خلال الاعتماد على آلية "التسعير الحر"، التي تؤدى للحد من الممارسات الاحتكارية، و خفض تكاليف التداول و تحسين عملية تداول السلع فضلاً عن زيادة الفرصة أمام التصدير و توفير وسيط موثوق فيه و القضاء على العشوائية في التجارة وتقليل المخاطر وزيادة تأمين الصفقات.

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عشماوي : تداول السلع على منصة البورصة ينعكس إيجابيًا على الأسعار

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البورصة المصرية للسلع

إبتداءاً من يوم الأحد الموافق ‏‏27/11/2022، سيبدأ الانطلاق الفعلي للبورصة ‏المصرية للسلع، وذلك في إطار العمل على إنشاء سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع، والتي سيكون لها عدة مزايا فهي تضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الاساسية.

 

التموين: إطلاق البورصة المصرية للسلع الأحد المقبل

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بورصات السلع في الشرق الاوسط

بورصة دبى للذهب والسلع والتي تم تأسيسها في عام 2005 كأول بورصة لتبادل مشتقات السلع في منطقة الخليج العربي.

بورصات السلع في إفريقيا 

بورصة إثيوبيا للسلع والتي تأسست في أبريل 2008 بهدف تطوير سوق السلع الأساسية بما يكفل حماية أطراف عمليات البيع والشراء، وتعتمد بورصة إثيوبيا للسلع في التداول على السلع الزراعية فقط وهى القهوة، وبذور السمسم، والذرة، والقمح، وتملك بنية تكنولوجية تم تطويرها محليا، بهدف زيادة العمليات المنفذة، وضمان حماية البيانات.

البورصة السلعية الممارسات الاحتكارية البورصة المصرية للسلع إحتكار السلع أسعار السلع الأساسية

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