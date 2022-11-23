ماردونا وزيدان.. ما أغرب قصص المونديال التاريخية | شاهد

عرضت قناة الغد، تقريرا مصورا عن تاريخ بطولات كأس العالم، حمل عنوان "مواقف لا تنسى في كأس العالم".

أبرز التقرير المصور، المذاع عبر قناة الغد، أغرب قصص المونديال، عبر تاريخ البطولات في الأعوام السابقة.

وقال التقرير، إن لا يخلو كأس العالم منذ انطلاقه عام 1930 من مواقف غريبة، مضيفة أن اللقطة الأشهر على الإطلاق عندما أحرز أسطورة الأرجنتين "دييجو أرماندو مارادونا" هدف بيده، فى ربع نهائي بطولة عام 1986.

وذهب التقرير المصور، إلى أن الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، عندما ضرب المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي بعد مشادة كلامية، في نهائي مونديال 2006 بين منتخبي فرنسا وإيطاليا، ليطرده الحكم.

أسطورة هولندا يوهان كرويف

وأشار التقرير، إلى ما فعله أسطورة هولندا يوهان كرويف، فى مونديال عام 1974، وبينما كان ينتظر عشاق المستديرة مشاركته، إلا أن اللاعب قلب الطاولة وهدد بعدم المشاركة فى البطولة بسبب رفضه القاطع ارتداء قميص أديداس الراعي الرسمي لمنتخب بلاده.



