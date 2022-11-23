عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماردونا وزيدان.. ما أغرب قصص المونديال التاريخية | شاهد

كأس العالم
كأس العالم

عرضت قناة الغد، تقريرا مصورا عن تاريخ بطولات كأس العالم، حمل عنوان "مواقف لا تنسى في كأس العالم". 

 

txt

عاجل.. منتخب أوروبي يُهدد فيفا بالانسحاب من كأس العالم

أبرز التقرير المصور، المذاع عبر قناة الغد، أغرب قصص المونديال، عبر تاريخ البطولات في الأعوام السابقة.

وقال التقرير، إن لا يخلو كأس العالم منذ انطلاقه عام 1930 من مواقف غريبة، مضيفة أن اللقطة الأشهر على الإطلاق عندما أحرز أسطورة الأرجنتين "دييجو أرماندو مارادونا" هدف بيده، فى ربع نهائي بطولة عام 1986.

وذهب التقرير المصور، إلى أن الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان، عندما ضرب المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي بعد مشادة كلامية، في نهائي مونديال 2006 بين منتخبي فرنسا وإيطاليا، ليطرده الحكم.

 

أسطورة هولندا يوهان كرويف

 

وأشار التقرير، إلى ما فعله أسطورة هولندا يوهان كرويف، فى مونديال عام 1974، وبينما كان ينتظر عشاق المستديرة مشاركته، إلا أن اللاعب قلب الطاولة وهدد بعدم المشاركة فى البطولة بسبب رفضه القاطع ارتداء قميص أديداس الراعي الرسمي لمنتخب بلاده.


 

كأس العالم بطولات كأس العالم اخبار التوك شو تقريرا مصورا ماردونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. منتخب أوروبي يُهدد فيفا بالانسحاب من كأس العالم

حسام عِرِف بالمصيبة في كتب الكتاب | عريس الغفلة يكشف تفاصيل صادمة

هل اقتربت نهاية الدولار؟|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

طوال 5 أيام .. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

الذهب يخسر بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

ألقت عليها مياه..ميك أب أرتست تمسح وجه عروس بعد المكياج لسبب غريب..شاهد

4 ملايين دجاجة يوميا.. مفاجأة قادمة في أسعار الفراخ والبيض

شيرين عبدالوهاب في التريند من جديد.. حكاية فيديو والد حسام حبيب المحذوف

موضوعات متعلقة

كأس العالم.. اليابان تقلب الطاولة وتسجل الهدف الثاني في شباك ألمانيا

ترشيحاتنا

بعد تهديده بالانسحاب من كأس العالم..عقوبات رادعة في انتظار منتخب أوروبي|القصة الكاملة

إقبال كثيف من الزائرين للمتاحف والمناطق الأثرية اليوم.. صور

حيثيات حكم الإعدام لـ شاب تخلص من ضابط بمعسكر الأمن المركزي بالجيزة

كهربا ينتظم في مران الأهلي بالتتش| شاهد

حكم أداء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس للمسافر قبلها .. الإفتاء توضح

زيادة الرواتب.. قرار إماراتي عاجل بشأن العاملين في القطاع الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل: نوع من المضادات الحيوية يؤدي للموت

ألقت عليها مياه..ميك أب أرتست تمسح وجه عروس بعد المكياج لسبب غريب..شاهد

أمينة شلباية: الجواز فى بيت العيلة تنازل عن الخصوصية

بورق العنب.. طريقة غريبة لعلاج الدوالي نهائيا

فيديو

فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعرض النادي للبيع.. ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟|فيديوجراف

الدولار والذهب يتراجعان عالميا.. وجرام 21 يسجل 1336 جنيها

برودة وشبورة ورياح .. تحذيرات من طقس اليوم

مواعيد 4 مبارايات اليوم في مونديال قطر 2022.. المغرب وكرواتيا وألمانيا تواجه اليابان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ