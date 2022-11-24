أخبار التعليم.. رئيس قسم المناعة بـ صيدلة حلوان يكشف الفئة الأكثر تضررا من الفيروس المخلوي.. وقرار عاجل من حقوق القاهرة بشأن الحصول على الشهادات المؤقتة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
رئيس جامعة سوهاج يناقش الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية غدا
عقد اليوم الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاً مع مديري إدارات رعاية الشباب المركزية وكليات الجامعة، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لإنطلاق ماراثون إنتخابات الاتحادات الطلابية والتي ستبدأ غداً ، وبحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و صبري محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.
محافظ بورسعيد : جامعة السلام التكنولوجية الجديدة تكلفتها 645.7 مليون جنيه
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه الدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الأربعاء، جامعة السلام التكنولوجية الجديدة، لمتابعة انتظام سير الدراسة بالجامعة، رافقهم المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والدكتور مدحت عوض الحادق، للقيام بأعمال رئيس الجامعة التكنولوجية.
رئيس قسم المناعة بـ صيدلة حلوان يكشف الفئة الأكثر تضررًا من الفيروس المخلوي
تسبب انتشار الفيروس المخلوي التنفسي في إثارة بعض المخاوف لدي الطلاب والاساتذة وأولياء الامور سواء بالمدارس او الجامعات، خاصة فى ظل زيادة اعداد المصابين بالفيروس والمصابين بكورونا خلال الأيام الماضية .
محمد عمارة يكشف أعراض الفيروس المخلوي وطرق انتقاله
تسبب انتشار الفيروس المخلوي التنفسي في إثارة بعض المخاوف لدي الطلاب والاساتذة وأولياء الامور سواء بالمدارس او الجامعات، خاصة فى ظل زيادة اعداد المصابين بالفيروس والمصابين بكورونا خلال الأيام الماضية ، ما اثارالذعر فى المواطنين خوفا على سلامتهم و سلامة
قرار عاجل من حقوق القاهرة بشأن الحصول على الشهادات المؤقتة
أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم على بيان الدرجات وشهادة التخرج المؤقتة مرة اخري.
أمين المستشفيات الجامعية: المخلوي التنفسي يشبه للإنفلونزا ولا يشكل خطورة
تسبب انتشار الفيروس المخلوي التنفسي في إثارة بعض المخاوف لدي الطلاب والاساتذة وأولياء الأمور والمشكلة سواء بالمدارس او الجامعات، خاصة فى ظل زيادة اعداد المصابين بالفيروس والمصابين بكورونا خلال الأيام الماضية ، ما اثار الذعر فى المواطنين خوفا على سلامتهم.
بعد مطالبة أولياء الأمور بالتعليم الأون لاين.. خبير تربوي يرد بمفاجأة
تسبب انتشار الفيروس المخلوي التنفسي، الذعر لاولياء الامور ، خاصة فى ظل زيادة اعداد المصابين بالفيروس والمصابين بكورونا خلال الأيام الماضية ، والانتشار سريعا بين الطلاب مما ادى إلى المطالبه بالعودة إلى التعليم الأونلاين خلال الفترة المقبلة .