أخبار التعليم.. رئيس قسم المناعة بـ صيدلة حلوان يكشف الفئة الأكثر تضررا من الفيروس المخلوي.. وقرار عاجل من حقوق القاهرة بشأن الحصول على الشهادات المؤقتة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

عقد اليوم الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاً مع مديري إدارات رعاية الشباب المركزية وكليات الجامعة، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لإنطلاق ماراثون إنتخابات الاتحادات الطلابية والتي ستبدأ غداً ، وبحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و صبري محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه الدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الأربعاء، جامعة السلام التكنولوجية الجديدة، لمتابعة انتظام سير الدراسة بالجامعة، رافقهم المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والدكتور مدحت عوض الحادق، للقيام بأعمال رئيس الجامعة التكنولوجية.

تسبب انتشار الفيروس المخلوي التنفسي في إثارة بعض المخاوف لدي الطلاب والاساتذة وأولياء الامور سواء بالمدارس او الجامعات، خاصة فى ظل زيادة اعداد المصابين بالفيروس والمصابين بكورونا خلال الأيام الماضية .

تسبب انتشار الفيروس المخلوي التنفسي في إثارة بعض المخاوف لدي الطلاب والاساتذة وأولياء الامور سواء بالمدارس او الجامعات، خاصة فى ظل زيادة اعداد المصابين بالفيروس والمصابين بكورونا خلال الأيام الماضية ، ما اثارالذعر فى المواطنين خوفا على سلامتهم و سلامة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم على بيان الدرجات وشهادة التخرج المؤقتة مرة اخري.

تسبب انتشار الفيروس المخلوي التنفسي في إثارة بعض المخاوف لدي الطلاب والاساتذة وأولياء الأمور والمشكلة سواء بالمدارس او الجامعات، خاصة فى ظل زيادة اعداد المصابين بالفيروس والمصابين بكورونا خلال الأيام الماضية ، ما اثار الذعر فى المواطنين خوفا على سلامتهم.

تسبب انتشار الفيروس المخلوي التنفسي، الذعر لاولياء الامور ، خاصة فى ظل زيادة اعداد المصابين بالفيروس والمصابين بكورونا خلال الأيام الماضية ، والانتشار سريعا بين الطلاب مما ادى إلى المطالبه بالعودة إلى التعليم الأونلاين خلال الفترة المقبلة .