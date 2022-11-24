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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احتفالية مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع بجامعة عين شمس

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

تنظم وحدة التضامن الإجتماعى إحتفالية مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ، اليوم  الخميس الموافق 24/11/2022.


تحت رعاية  الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى ، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور . عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وفى ضوء  المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع والبروتوكول المنعقد بين وزارة التضامن الإجتماعى وجامعة عين شمس ، وفى ضوء حرص الجامعة والوزارة على الإهتمام بفئة الشباب الجامعى وخاصة الطلاب ذوي الإعاقة وتوفير كافة سبل الدعم لتحقيق التوافق الدراسى

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تهدف المبادرة إلى تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية للجميع لوزارة التضامن الإجتماعى و صرف عدد (66) لاب توب ناطق للطلاب ذوى الإعاقة البصرية من الكليات المختلفة (كلية الآداب ، كلية الألسن ، كلية الحقوق – كلية التجارة  – كلية التربية النوعية ) من الفرق المختلفة، وتسليم عدد (4) لاب توب لموظفين الجامعة من ذوى الإعاقة البصرية .

تقام الاحتفالية تحت اشراف وحضور ا. صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الإجتماعى للسياسات الإجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الإجتماعى بالجامعات المصرية  ، وتنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أ.د رنا الهلالى مدير مركز الإعاقة ، وإشراف الأستاذ سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذة ريهام العطيفي القائم بأعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذة ريهام عبدالرحمن منسق وحدة التضامن الإجتماعى

كلية الحقوق التضامن الاجتماعي رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس وزارة التضامن الاجتماعي كلية التربية النوعية وحدة التضامن الاجتماعي

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