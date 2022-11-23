عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالتعاون مع جامعة عين شمس.. نائب محافظ الفيوم يتفقد أعمال القافلة الطبية بنقابة المعلمين

الدكتور محمد عماد
الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم أثناء تفقد القافلة

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، أعمال القافلة الطبية المجانية، للكشف على العاملين بقطاع التربية والتعليم بالفيوم وأسرهم، على مدار اليوم والغد، والتى تنظمها نقابة المعلمين بالفيوم ممثلة عن المحافظة، بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس.

 

جاء ذلك بحضور، الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ عيسى عثمان نقيب معلمي الفيوم، و سهيل حمزة أمين عام جامعة عين شمس المساعد، و طارق عامر منسق القوافل الطبية بالجامعة، والدكتور محمد عبدالله  مدير إدارة المستشفيات والطوارئ بمديرية الصحة بالفيوم، والدكتور أحمد سعد اللباد مدير القوافل الطبية بالمديرية.

 

تضم القافلة أطباء للكشف بتخصصات القلب، والمخ والأعصاب، والأطفال، والرمد، والباطنة، والعظام، والأنف والأذن، والجلدية، والجراحة العامة، كما يتم قياس ضغط الدم والسكر من خلال متخصصي التمريض، وصرف الأدوية بالمجان من خلال صيدلية القافلة، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى عمليات أو إجراءات طبية وفحوصات أكثر تخصصاً، إلى مستشفيات جامعة عين شمس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وقد تم الكشف الطبي حتى الآن على أكثر من 750 حالة بمختلف التخصصات.

 

وقد تفقد نائب محافظ الفيوم، الأقسام المختلفة للقافلة الطبية، مقدماً الشكر لجميع القائمين عليها، مؤكداً على توفير كافة التيسيرات لتقدم القافلة خدماتها على الوجه الأكمل لكافة العاملين بقطاع التربية والتعليم بالفيوم وأسرهم، موجهاً مسئولى مديرية الصحة بتوفير كميات إضافية من الأدوية بالصيدلية المرافقة للقافلة، والتعاون البناء مع مسئولي جامعة عين شمس وكافة القائمين على القافلة لتحقق مستهدفاتها المرجوة، كما ناقش المترددين على القافلة حول الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم.

 

وأكد نائب المحافظ، أن المحافظة تبذل قصارى جهدها في تنظيم القوافل الطبية المجانية، بالتنسيق بين مختلف الجهات المتخصصة، للتيسير على المرضى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيراً إلى أهمية التوسع في تنظيم العديد من القوافل لتشمل كافة القطاعات ومختلف الفئات، وزيادة عدد تخصصاتها لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

 

دعم جهود تعميم تطبيق برنامج التنمية المحلية في محافظة الفيوم

 

 

 

 

محافظ الفيوم يتابع آليات منع انتشار أقراص مقاومة "سوسة" القمح

0a85ce1c-571a-4b50-a429-679b536140f7
0a85ce1c-571a-4b50-a429-679b536140f7
01ab2910-b563-4aa2-b3b8-6eb7b3cb2114
01ab2910-b563-4aa2-b3b8-6eb7b3cb2114
6ef9df71-3305-4e66-9dbb-4df0212a29bf
6ef9df71-3305-4e66-9dbb-4df0212a29bf
8198da12-d881-438f-88e4-7ea17063581e
8198da12-d881-438f-88e4-7ea17063581e
86619ec0-75a4-47b5-b4c9-a963217a634b
86619ec0-75a4-47b5-b4c9-a963217a634b
7956080a-b515-46d1-b758-c43641f49447
7956080a-b515-46d1-b758-c43641f49447
a0cc570a-eda1-4e82-ba70-f76198039660
a0cc570a-eda1-4e82-ba70-f76198039660
ac1cd29b-a0df-4a01-a39c-9cde85c3830d
ac1cd29b-a0df-4a01-a39c-9cde85c3830d
الفيوم اخبار الفيوم نائب المحافظ محافظ الفيوم نقيب المعلمين القافلة الطبية التربية والتعليم وزير التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل اقتربت نهاية الدولار؟|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الذهب يخسر بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

قرار مفاجئ بالبرلمان | تبرع نواب لجنة الصحة بالكامل بأعضائهم بعد الوفاة

شيرين عبدالوهاب في التريند من جديد.. حكاية فيديو والد حسام حبيب المحذوف

4 ملايين دجاجة يوميا.. مفاجأة قادمة في أسعار الفراخ والبيض

وزيرة الداخلية الألمانية ترتدي شارة المثليين في قطر| صور

ابقوا داخل حدودكم .. الصين توجه رسالة عاجلة لحلف الناتو

مفاجأة مدوية.. محمد شبانة: قائد الأهلي معروض على الزمالك

ترشيحاتنا

احذر.. قانون جديد يؤدي لقطع المياه والكهرباء والغاز عن منزلك

قرار قضائي بشأن هبة قطب في إهانة الرجل المصري وهدم الأسرة

اكتساح إسباني.. توريس يسجل ثالث أهداف الماتادور في شباك كوستاريكا بكأس العالم

رفض دعوى مصطفى قمر ضد صناع برنامج "خمس نجوم" وmbc مصر

حسام عِرِف بالمصيبة في كتب الكتاب | عريس الغفلة يكشف تفاصيل صادمة

أسينسيو يضاعف تقدم إسبانيا بهدف ثان أمام كوستاريكا في كأس العالم 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غيابها عن ختام مهرجان القاهرة السينمائي .. مفاجأة من رانيا يوسف

لن تصدق.. سعر خيالي لإطلالة هدى الإتربي في ختام مهرجان القاهرة

ماكياج صاخب وإطلالة لافتة .. ليلى زاهر تثير ضجة بظهورها | شاهد

دانتيل شفاف.. هنا الزاهد تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعرض النادي للبيع.. ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟|فيديوجراف

الدولار والذهب يتراجعان عالميا.. وجرام 21 يسجل 1336 جنيها

برودة وشبورة ورياح .. تحذيرات من طقس اليوم

مواعيد 4 مبارايات اليوم في مونديال قطر 2022.. المغرب وكرواتيا وألمانيا تواجه اليابان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ