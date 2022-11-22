محافظ الفيوم يتابع آليات منع انتشار أقراص مقاومة "سوسة" القمح

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع مسئولي الزراعة، والصحة، والتموين، وجهاز حماية المستهلك، وفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومرفق الإسعاف، لبحث آليات منع انتشار أقراص فوسفيد الألومونيوم المعروفة باسم "حبة الغلة" التي يستخدمها الفلاحون كوسيلة رخيصة لحفظ الغلال من حشرة سوسة القمح، وتجريم تداولها بمحال بيع المبيدات والصيدليات البيطرية، حفاظاً على سلامة المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والمهندس مصطفي راشد وكيل وزارة الزراعة، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين، والدكتور هاني همام مدير مرفق الإسعاف، والدكتور وائل محمود مدير جهاز حماية المستهلك، والدكتور خالد سليم مدير فرع الفيوم للهيئة القومية لسلامة الغذاء.

خلال الاجتماع، استعرض وكيل وزارة الصحة، الإسعافات الأولية والطرق الوقائية التي يجب اتباعها عند ابتلاع أقراص مقاومة سوسة القمح، لافتاً إلي أن هذه الأقراص أحد الوسائل رخيصة الثمن التي يتم استخدامها للحفاظ على سلامة الأقماح من التسوس، إلا أنها محرمة دولياً وممنوع تداولها لأنها شديدة السمية وقاتلة للإنسان، موضحاً أنها تتحول لغاز سام بمجرد تعرضها للمياه، الأمر الذي يؤدي إلى فشل تنفسي حاد نتيجة شلل في عضلة القلب، يتسبب في الوفاة.

فيما استعرض مدير الإسعاف، دور سيارات الإسعاف في نقل حالات الادعاء بتناول أقراص مقاومة سوسة القمح، والإحصائيات المتعلقة بعدد المصابين بحالات التسمم بهذه الأقراص خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وتقسيم المصابين حسب مناطق إقامتهم، مشيراً إلى أن نسبة الوفيات تصل إلى 100 % للحالات التي تناولت هذه الأقراص بمحافظة الفيوم.

وقرر محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، تشكيل لجنة بكل مركز من مراكز المحافظة، علي أن تكون اللجنة برئاسة مدير الادارة الزراعية، وعضوية كل من: مدير إدارة مكافحة الآفات بالادارة، وممثلين عن التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، والتموين، والطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، للمرور علي كافة محلات بيع المبيدات الرسمية وغير الرسمية، والصيدليات البيطرية، وعمل مسح شامل لها ومصادرة أي أقراص يتم ضبطها، مشدداً على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وغلق المخالف منها، لافتاً إلي أنه سيتم مكافأة اللجان التي ستقوم بضبط كميات من الأقراص، واتخاذ الإجراءات القانونية .





وأكد المحافظ على ضرورة تشابك وتضافر جهود جميع الجهات، لوقف تداول هذه الأقراص السامة، لخطرها الشديد على الإنسان، موجهاً بتكثيف الحملات لضبط أقراص مقاومة سوسة القمح ومنع تداولها، وتغليظ العقوبات المتعلقة بمخالفة ذلك.

كما أكد "الأنصاري" على أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين جميع الجهات، وتكثيف الحملات التوعوية لمديريات الزراعة، والصحة، والطب البيطري، والتربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز حماية المستهلك، والمساجد، والكنائس، لتحذير المواطنين من مخاطر استعمال هذه الأقراص ومنع تداولها، حفاظاً على سلامة الجميع.