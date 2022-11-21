رئيس الجامعة ونائب محافظ الفيوم فى أجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

شهد الدكتور ياسر مجدى حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، الجلسة رقم (١٧٩) لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية السادة أعضاء المجلس الموقر.

قدم أ.د عاصم فؤاد العيسوى خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لصدور قرار التعيين الخاص به نائبًا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما قدم خالص الشكر للدكتور أيمن محمد عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس الجامعة، على الثقة الغالية والدعم الدائم والمستمر.

كما رحب بالدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، لحضوره جلسة مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولحرصه الدؤوب وسعيه المخلص، وإسهاماته المتواصلة لخدمة المجتمع.

وصرح العيسوى أنه قد تم إحاطة المجلس علمًا بموافقة كلية الآداب بشأن تدشين مبادرة (الفيوم تتحضر للأخضر) لنشر الوعي البيئي؛ حيث تتضمن تلك المبادرة عددًا من الندوات وورش العمل للتوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الطاقة والحد من استخدام البلاستيك وذلك بالتعاون مع مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، وكذلك إحاطة المجلس علمًا بأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى الفترة من ٢٠٢٢/١٠/٢٣ وحتى ٢٠٢٢/١١/٢٠.

وأوضح أن المجلس قد قام بالنظر في إدراج الخطة المقترحة لمراكز (الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلى - متابعة الخريجين) في خطة أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الأكاديمي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

وكذلك تم النظر فى محضر اللجنة المشكلة لدراسة اتفاقيات التعاون بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن مقترح اتفاق تعاون بين كلية الهندسة والشركة المصرية للأملاح والمعادن (أميسال) بالفيوم.

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