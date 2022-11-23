سوق المستعمل| اسبرانزا 516 بـ 90 ألف جنيه.. تفاصيل

نجحت السيارة الاقتصادية اسبرانزا 516 في اكتساب شهرة واسعة وتحقيق انتشارا كبيراً في السوق المصري بفضل قيمتها العالية مقابل السعر، ويرجع ذلك في المقام الأول لاعتماديتها الكبيرة، مثل توفر قطع غيارها بكثرة وانخفاض سعرها.

ويحتوي السوق المصري على مجموعة كبيرة من السيارات الاقتصادية المستعملة بأسعار تناسب احتياجات المواطنين اليومية مثل الذهاب للعمل والسفر وغيرها، وتعتبر من الحلول الاقتصادية البديلة عن شراء السيارات الجديدة التي شهدت أسعارها زيادات كبيرة في عام 2022 .

اسبرانزا 516 موديل 2008

مواصفات السيارة اسبرانزا 516 موديل 2008

جاءت السيارة اسبرانزا 516 موديل 2008 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 118 حصانا، مزود بناقل حركة يدوي يتألف من 6 سرعات، وقطعت مسافة تصل الى 120 ألف كيلومتر حتى 140 ألف كيلومتر.

اسبرانزا 516 موديل 2008

تتوفر اسبرانزا 516 موديل 2008 بالعديد من تجهزيات الأمان والسلامة ووسائل الراحة مثل الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، ونظام EBD لتوزيع قوة الكبح، وزجام كهربائي في الأمام والخلف، وسنتر لوك، وجهاز انذا ضد السرقة وتكييف، ومدخل AUX .

جاءت السيارة اسبرانزا 516 موديل 2008 بقياسات هيكلية من الخارج بلغت 4552 مم للطول الكلي، و 1750 مم للعرض الكلي، 1483 مم للارتفاع، بينما بلغ وزن السيارة 1280 كجم، وتتسع المقصورة الأمامية لخمسة ركاب.

اسبرانزا 516 موديل 2008

سعر السيارة اسبرانزا 516 موديل 2008

يبدأ سعر السيارة اسبرانزا 516 موديل 2008 في سوق المستعمل بـ90 ألف جنيه، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة، ومستوى الكماليات الخاصة بها، وحالة الهيكل الخارجي.