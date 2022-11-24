مفاجأة| الدولار يتراجع بقوة لأول مرة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

هبط الدولار قوة لليوم الثالث على التوالي خلال تعاملات اليوم على المستوى العالمي ووصل إلى نقطة متدنية لأول مرة منذ أغسطس الماضي.

وهبطت العملة اليوم بنسبة تزيد على 1.02 % وبقيمة 1.090 دولار ، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

وتراجعت الورقة الخضراء عالميا بحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات لتسجل 106.025 فيما قد تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجلت عقود مؤشر الدولار 106.025 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 107.037، فيما وصلت إلى أدنى نقطة خلال التعاملات عند 105.910 نقطة.

الدولار

وتأثر الدولار الأمريكي بالتطورات السلبية التي أضعفت الطلب على العملة الأمريكية، وهبط الأخضر بفعل تحذيرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة.|

وكشفت عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بولاية كليفلاند لوريتا ميستر، بأنه من المبكر التحدث عن إيقاف رفع سعر الفائدة، ولكنها ترى أنه من المنطقي إبطاء وتيرة التشديد قليلا.

ولعل أبرز أسباب تراجع الدولار أيضا هو ضعف عائد السندات الأمريكية بمختلف اَجالها، حيث استقر عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب مستوى 3.795%، بينما انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 20 عام بنحو 0.71% وسجل نحو 4.1096%.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وفي مصر سجّل سعر الأخضر ثباتا مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 24 -11 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً.

مؤشر ‎الجنيه المصري

وفي وقت سابق قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي أن البنك في طريقه إلى أن يطلق مؤشرا لـ ‎الجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـ الدولار.

الدولار

وصعدت الورقة الأكثر قوة عالميا عدة مرات متتالية حتى سجلت أمام الجنيه مستويات 24.57 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الكثير بالتعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه المصري ، حيث استقر عند 24.50 جنيه للشراء و24.57 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

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سعر الدولار والعملات الأجنبية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022

سعر الدولار اليوم

وارتفعت أسعار صرف الأخضر محليًا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد ارتفاعا في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 24.58 في بنك قناة السويس.

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء اليوم

ويعتبر سعر الدولار بيع وشراء محل اهتمام الملايين يوميا وكذلك رجال الأعمال والمستوردين، وعن سعر الأخضر اليوم في مصر، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “24.48 جنيه للشراء و”24.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، “24.48 جنيه للشراء، “24.53 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي اليوم وصل إلى مستويات “24.48 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي “24.53 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

الدولار

أقل سعر لـ الدولار اليوم

ويبحث الكثير عن أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه ، حيث سجل أقل مستوى للشراء في البنك الأهلي المصري ليصبح “24.48 جنيه، فيما سجّل الأخضر في بنك قناة السويس “24.58 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، محل اهتمام الملايين إذ استقر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند “24.48 جنيه للشراء.

ويتطلع المواطنون وأصحاب الأعمال إلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند “24.53 جنيه للبيع.

أعلى سعر لـ الدولار اليوم

و سجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 24.58 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الخضراء في عدة بنوك فسجل الدولار مستويات كبيرة تحديدا في البنوك الخاصة بعد عدة قفزات متتالية ، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.52 جنيه للشراء 24.58 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في العربي الأفريقي سجل الدولار 24.50 جنيه للشراء، 24.57 جنيه للبيع.