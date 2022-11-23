عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية وأعيرة الذهب اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022

صدى البلد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1340 جنيهًا للبيع و1346 جنيهًا للشراء

سعر الدولار أمام الجنيه 24.48 جنيها للشراء و 24.55 جنيها للبيع

سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1149 جنيهًا للبيع و1154 جنيهًا للشراء

سعر الريال السعودي أمام الجنيه 6.51 جنيها للراء و 6.53 جنيها للبيع

 

يُقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية والعربية في مصر، ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم العديد بمتابعة سعر الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار بالمعدن الأصفر.

ويتأثر سعر الذهب برفع سعر الفائدة بالبنك الفيدرالي الأمريكي ما يجعل أصحاب الذهب يقومون ببيع المعدن الأصفر والاستفادة منه بعد وضع قيمته المالية في البنوك؛ والاستفادة بالفائدة المرتفعة؛ الأمر الذي يُساهم في انخفاض سعره عالميًا.

وارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 بنحو 10 جنيهات.. ويعود ارتفاع سعر الذهب في مصر إلى العديد من الأسباب من بينها الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار والذي يؤثر على سعر الذهب في السوق المحلية.

سعر الذهب بالمصنعية

 سعر الذهب بالمصنعية يختلف من شكل إلى آخر ومن عيار إلى آخر ومن محل إلى آخر، لكن في العموم يتراوح سعر مصنعية الذهب بين 3 إلى 7% من قيمة جرام الذهب .

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار  24 الأعلى سعرا 1531 جنيهًا للبيع و1538 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم إلى نحو 1404 جنيهًا للبيع و1410 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1340 جنيهًا للبيع و1346 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1149 جنيهًا للبيع و1154 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

وسجّل سعر الأونصة 47.6 ألف جنيه للبيع و47.8 ألف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 10.72 ألف جنيه للبيع و10.68 ألف جنيه للشراء.

استقرت اسعار العملات الأجنبية و العربية أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 23-11-2022، دون أي تغيير منذ ختام تعاملات أمس.

سعر الدولار


وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 24.48 جنيها للشراء و 24.55 جنيها للبيع.

سعر اليورو


ووصل سعر اليورو أمام الجنيه 25.12 جنيها للشراء و 25.21 جنيها للبيع.

الجنيه الاسترليني


وسجل سعر الجنيه الاسترليني أمام نظيره المصري 29.07 جنيها للشراء و 29.16 جنيها لليع.

الفرنك السويسري


أما الفرنك السويسري فقد سجل 25.63 جنيها للشراء و 25.71 جنيها للبيع.

اليوان والين


ووصل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 17.34 جنيها للشراء و 17.39 جنيها للبيع، واليوان الصيني فقد بلغ 3.42 جنيها للشراء و 3.44 جنيها للبيع.

عملات عربية


وعلي صعيد العملات العربية أمام الجنيه والتي استقرت في بداية تعاملات اليوم.

الريال السعودي


ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه 6.51 جنيها للراء و 6.53 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي


وبلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 6.66 جنيها للشراء و 6.68 جنيها للبيع

الدينار الكويتي


وأخيرا بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 79.37 جنيها للشراء و 79.77 جنيها للبيع.

الذهب الدولار سعر الذهب سعر الدولار الذهب اليوم الأربعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. منتخب أوروبي يُهدد فيفا بالانسحاب من كأس العالم

حسام عِرِف بالمصيبة في كتب الكتاب | عريس الغفلة يكشف تفاصيل صادمة

هل اقتربت نهاية الدولار؟|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

طوال 5 أيام .. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

الذهب يخسر بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

ألقت عليها مياه..ميك أب أرتست تمسح وجه عروس بعد المكياج لسبب غريب..شاهد

4 ملايين دجاجة يوميا.. مفاجأة قادمة في أسعار الفراخ والبيض

شيرين عبدالوهاب في التريند من جديد.. حكاية فيديو والد حسام حبيب المحذوف

ترشيحاتنا

حيثيات حكم الإعدام لـ شاب تخلص من ضابط بمعسكر الأمن المركزي بالجيزة

كهربا ينتظم في مران الأهلي بالتتش| شاهد

حكم أداء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس للمسافر قبلها .. الإفتاء توضح

زيادة الرواتب.. قرار إماراتي عاجل بشأن العاملين في القطاع الخاص

الحكم صدر| قرار من جنايات الإسكندرية ضد سائق أنهى حياة مقاول بوحشية

معرض صور لـ"تان تان" بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمناسبة العيد القومي لبلجيكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل: نوع من المضادات الحيوية يؤدي للموت

ألقت عليها مياه..ميك أب أرتست تمسح وجه عروس بعد المكياج لسبب غريب..شاهد

أمينة شلباية: الجواز فى بيت العيلة تنازل عن الخصوصية

بورق العنب.. طريقة غريبة لعلاج الدوالي نهائيا

فيديو

فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعرض النادي للبيع.. ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟|فيديوجراف

الدولار والذهب يتراجعان عالميا.. وجرام 21 يسجل 1336 جنيها

برودة وشبورة ورياح .. تحذيرات من طقس اليوم

مواعيد 4 مبارايات اليوم في مونديال قطر 2022.. المغرب وكرواتيا وألمانيا تواجه اليابان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ