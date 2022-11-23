سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية وأعيرة الذهب اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1340 جنيهًا للبيع و1346 جنيهًا للشراء

سعر الدولار أمام الجنيه 24.48 جنيها للشراء و 24.55 جنيها للبيع

سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1149 جنيهًا للبيع و1154 جنيهًا للشراء

سعر الريال السعودي أمام الجنيه 6.51 جنيها للراء و 6.53 جنيها للبيع

يُقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية والعربية في مصر، ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم العديد بمتابعة سعر الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار بالمعدن الأصفر.

ويتأثر سعر الذهب برفع سعر الفائدة بالبنك الفيدرالي الأمريكي ما يجعل أصحاب الذهب يقومون ببيع المعدن الأصفر والاستفادة منه بعد وضع قيمته المالية في البنوك؛ والاستفادة بالفائدة المرتفعة؛ الأمر الذي يُساهم في انخفاض سعره عالميًا.

وارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 بنحو 10 جنيهات.. ويعود ارتفاع سعر الذهب في مصر إلى العديد من الأسباب من بينها الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار والذي يؤثر على سعر الذهب في السوق المحلية.

سعر الذهب بالمصنعية

سعر الذهب بالمصنعية يختلف من شكل إلى آخر ومن عيار إلى آخر ومن محل إلى آخر، لكن في العموم يتراوح سعر مصنعية الذهب بين 3 إلى 7% من قيمة جرام الذهب .

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا 1531 جنيهًا للبيع و1538 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم إلى نحو 1404 جنيهًا للبيع و1410 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1340 جنيهًا للبيع و1346 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1149 جنيهًا للبيع و1154 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

وسجّل سعر الأونصة 47.6 ألف جنيه للبيع و47.8 ألف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 10.72 ألف جنيه للبيع و10.68 ألف جنيه للشراء.

استقرت اسعار العملات الأجنبية و العربية أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 23-11-2022، دون أي تغيير منذ ختام تعاملات أمس.

سعر الدولار



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 24.48 جنيها للشراء و 24.55 جنيها للبيع.

سعر اليورو



ووصل سعر اليورو أمام الجنيه 25.12 جنيها للشراء و 25.21 جنيها للبيع.

الجنيه الاسترليني



وسجل سعر الجنيه الاسترليني أمام نظيره المصري 29.07 جنيها للشراء و 29.16 جنيها لليع.

الفرنك السويسري



أما الفرنك السويسري فقد سجل 25.63 جنيها للشراء و 25.71 جنيها للبيع.

اليوان والين



ووصل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 17.34 جنيها للشراء و 17.39 جنيها للبيع، واليوان الصيني فقد بلغ 3.42 جنيها للشراء و 3.44 جنيها للبيع.

عملات عربية



وعلي صعيد العملات العربية أمام الجنيه والتي استقرت في بداية تعاملات اليوم.

الريال السعودي



ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه 6.51 جنيها للراء و 6.53 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي



وبلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 6.66 جنيها للشراء و 6.68 جنيها للبيع

الدينار الكويتي



وأخيرا بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 79.37 جنيها للشراء و 79.77 جنيها للبيع.