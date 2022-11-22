عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار سعر الدولار بالبنوك في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر

صدى البلد

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة  ، حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي فيما شهدت العملة الأوروبية “اليورو” و الجنيه الاسترليني و الين الياباني تراجعا أمام الجنيه المصري.

ويرصد موقع "صدى البلد" خلال السطور التالية أسعار العملات  الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات  اليوم الثلاثاء 22نوفمبر 2022  وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلي.

أسعار صرف العملات الأجنبية
 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال  تعاملات اليوم الثلاثاء ليسجل  24.45 جنيه للشراء و  24.50 جنيه للبيع .

وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي مستهل اليوم الثلاثاء 25 جنيه للشراء 25.31 جنيه للبيع .

 

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 28.81 جنيه للشراء 29.15 جنيه للبيع مقارنة  29.24 جنيه للبيع بداية تعاملات اليوم بهبوط 9 قروش .  

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 25.47 جنيه للشراء و 25.70 جنيه للبيع مقابل 25.97 جنيه للبيع بتراجع بارتفاع 27  قرشا.

وسجل سعر صرف كرونا سويدية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم  2.27جنيه للشراء و2.30جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف كرون نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك البنك الأهلي اليوم  2.37جنيه للشراء و2.41جنيه للبيع.

واستقرت سعر صرف كرون دانمركي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم  3.36جنيه للشراء و3.40 جنيه للبيع  .

أسعار صرف العملات الآسيوية

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء.

 

وبلغ سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 17.21 جنيه للشراء و17.47 جنيه للبيع مقارنة بـ 17.52جنيه للبيع سعر بداية التعاملات بإنخفاض 5 قروش   .

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم  عند 3.41جنيه للشراء و3.42جنيه للبيع.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية الدولار الأمريكى اليورو أسعار العملات سعر الدولار دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدشت الحياء.. تفاصيل ترحيل مشجعة إنجليزية من قطر بعد هذا الفيديو

بالتردد.. قناتان مفتوحتان تذيع مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم مجانا

ملمسنيش .. مفاجأة | فتاة واقعة الشرف بالشرقية تكذب زوجها في التحقيقات

الذهب يحبس الأنفاس| الأصفر يتخطى مستويات قياسية وهذا سعر عيار 21 الآن

تحرك عاجل من وزير التعليم بشأن انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بالمدارس

طارد عاملة النظافة في الشارع وأفصح عن رغبته.. والنيابة تتخذ قرار

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس بالمدارس.. 11 قرارًا عاجلًا من وزير التربية والتعليم اليوم

استدرجته زوجته وقتله شقيقه.. جريمة بشعة هزت كفر الشيخ| ما القصة؟

ترشيحاتنا

ماذا تفعل وقت الزلزال.. البحوث الفلكية توجه تحذير عاجل وإرشادات مهمة

جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لمواجهة وزير السياحة بطلبات الإحاطة

عقود استثمارية منتظرة بين الحكومة ورجال الأعمال.. انطلاق قمة فينجر برنت برعاية رئيس الوزراء

الأهلي أبلغه بالرحيل بداية الموسم.. شوبير يفجر مفاجآت مدوية بشأن كهربا

رئيس الوزراء يبحث نتائج لقاءات ومبادرات التعاون الدولي خلال قمة المناخ

جثة متعفنة.. تفاصيل معاينة النيابة لشقة مدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالات متأخرة.. أولياء أمور يكشفون مضاعفات خطيرة لمشروبات الطاقة المنتشرة بالمدارس

بحركات غريبة.. هيفاء وهبي بجلسة تصوير تثير الجدل علي السوشيال ميديا.. شاهد

زفة الشريفة العفيفة|بعد الصلح بينهما.. محامٍ: السجن 15 عامًا لزوج القاصر وسنتين لوالدها

عمرها 135 عامًا.. سباك يفاجأ برسالة سرية تحت أرضية منزل بريطاني

فيديو

ماذا قالت نسرين طافش بعد طلاقها من شريف شرقاوي؟.. فيديو جراف

رسائل إعجاب.. أحمد سعد وريم البارودي يتبادلان كلمات الشكر عبر شاشات البرامج

كائنات فضائية وإشارة واي فاي.. أشهر 10 أساطير غامضة عن فراعنة مصر القديمة|فيديوجراف

زوجتك شمس أيامي| كتب كتاب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. فما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ