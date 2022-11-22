استقرار سعر الدولار بالبنوك في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة ، حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي فيما شهدت العملة الأوروبية “اليورو” و الجنيه الاسترليني و الين الياباني تراجعا أمام الجنيه المصري.

ويرصد موقع "صدى البلد" خلال السطور التالية أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 22نوفمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلي.

أسعار صرف العملات الأجنبية



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ليسجل 24.45 جنيه للشراء و 24.50 جنيه للبيع .

وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي مستهل اليوم الثلاثاء 25 جنيه للشراء 25.31 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 28.81 جنيه للشراء 29.15 جنيه للبيع مقارنة 29.24 جنيه للبيع بداية تعاملات اليوم بهبوط 9 قروش .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الثلاثاء 25.47 جنيه للشراء و 25.70 جنيه للبيع مقابل 25.97 جنيه للبيع بتراجع بارتفاع 27 قرشا.

وسجل سعر صرف كرونا سويدية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 2.27جنيه للشراء و2.30جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف كرون نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك البنك الأهلي اليوم 2.37جنيه للشراء و2.41جنيه للبيع.

واستقرت سعر صرف كرون دانمركي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 3.36جنيه للشراء و3.40 جنيه للبيع .

أسعار صرف العملات الآسيوية



ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 17.21 جنيه للشراء و17.47 جنيه للبيع مقارنة بـ 17.52جنيه للبيع سعر بداية التعاملات بإنخفاض 5 قروش .

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم عند 3.41جنيه للشراء و3.42جنيه للبيع.