بينها الدولار الأمريكي.. ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية ختام اليوم الثلاثاء

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك اليوم الثلاثاء 22-11-2022، مقابل الجنيه المصري.



وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، بقيمة واحد قرش.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 24.48 جنيه للشراء و24.55 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي في اكبر بنكين حكوميين “البنك الاهلي وبنك مصر، سجل سعر الصرف” 24.46 جنيه للشراء ، و 24.51 للبيع.



وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 24.46 جنيه للشراء ، 24.56 جنيه للبيع ، وفي البنك التجاري الدولي سجل 24.49 جنيه للشراء و24.55 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

كما ارتفعت أيضا أسعار باقي العملات الأجنبية الرئيسية “ اليورو والجنيه الإسترليني.

سعر صرف اليورو اليوم

سجل سعر اليورو العملة الأوروبية في البنك المركزي المصري 25.12 جنيه للشراء ، و 25.21 جنيه للبيع .



في أكبر بنكين حكوميين "البنك الأهلي وبنك مصر 25.04 جنيه للشراء ، و 25.22 جنيه للبيع .



ووصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي ، 25.09 جنيه للشراء ، و 25.27 جنيه للبيع .



سعر الجنيه الإسترليني اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني ما بين 1 - 6 قروش شراء وبيع ختام تعاملات اليوم في البنوك المصرية، وفي البنك المركزي المصري، سجل اعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 29.07 جنيه للشراء ، و 29.16 جنيه للبيع.



وسجل سعر الجنيه الإسترليني في أكبر بنكين حكوميين “البنك الأهلي وبنك مصر” 28.90 جنيه للشراء ، و 29.12 جنيه للبيع .



وفي البنك التجاري الدولي ، سجل 28.95 جنيه للشراء ، و 29.18 جنيه للبيع .

