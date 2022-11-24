عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاب سوهاجي يبتز ابنة بني سويف بنشر صورها.. والأمن يتحرك

صدى البلد

تمكن ضباط مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، بالتعاون مع ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع وسط الصعيد، من ضبط شاب في نهاية العقد الثاني من العُمر، لابتزازه فتاة قاصر من ابناء محافظة بني سويف، بصور لها عبر رسائل تطبيق "واتس آب".

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود محضرًا بمعرفة ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع وسط الصعيد.

متلبّسة بـ 750 جرام شابو | تجديد حبس مُعلمة الكيف في سوهاج

تجارة سوهاج تختتم الدورات التدريبية الطلابية في البنوك والأعمال المصرفية

يتضمن بلاغ المدعوة (منار ح ا ب- 16 سنة- طالبة- وتقيم دائرة بني سويف)، يفيد بتضررها من المدعو (محمد خ ا ع- 19 سنة- حاصل على دبلوم تجارة- ويقيم دائرة المركز)؛ لإرساله لها رسائل عبر تطبيق 
"واتس آب"، تتضمن تهديدها وابتزازها بنشر صور لها، مقابل طلب مبلغ مالي منها.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، دشنت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز دار السلام أسفرت عن ضبطه وبحوزته هاتفه المحمول، وبفحصه تبين إحتوائه علي آثار ودلائل كافيه على إرتكابه الواقعة، بمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تكنولوجيا المعلومات الإبتزاز الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. منتخب أوروبي يُهدد فيفا بالانسحاب من كأس العالم

حسام عِرِف بالمصيبة في كتب الكتاب | عريس الغفلة يكشف تفاصيل صادمة

ألقت عليها مياه..ميك أب أرتست تمسح وجه عروس بعد المكياج لسبب غريب..شاهد

إنجليزي وبولندي.. أول ظهور لـ بنات عبلة كامل مع أزواجهن الأجانب

أمطار رعدية|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر من هذا الأمر

وزيرة الداخلية الألمانية ترتدي شارة المثليين في قطر| صور

مصر وبلجيكا .. وزير الرياضة يكشف تفاصيل التحقيق مع اتحاد الكرة

أجور ومرتبات القطاع الخاص .. بشرى لعمال مصر بـ قانون العمل الجديد

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة سوهاج يناقش الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية غدا

ترشيحاتنا

سعر فستان شقيقة محمد سامي يثير الجدل على السوشيال ميديا

لماذا نُخرج الزكاة طالما ندفع الضرائب للدولة ؟ علي جمعة يرد

العراق يعزز قواته الحدودية لوقف خروقات تركيا وإيران

طليقها أكد المعلومة.. اعتزال عبلة كامل للفن يحدث جدلا

أوكرانيا تعلن إسقاط 51 من 67 صاروخا أطلقته روسيا

أمطار رعدية|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر من هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا أمان للبشر.. شاب يتناول السمك الزينة يثير الجدل على السوشيال ميديا

ممنوع غلي الرأس هنا.. نقش غامض كالسحر في مدينة مصرية قديمة

بفستان جريء.. أبنة محمود حميدة تثير ضجة في ختام مهرجان القاهرة|شاهد

إنجليزي وبولندي.. أول ظهور لـ بنات عبلة كامل مع أزواجهن الأجانب

فيديو

مافيا المراهنات.. ريهام بكير تكشف حجم المقامرة في كأس العالم بـ هيا مونديال|فيديو

أزمة هالة صدقي وطليقها تتجدد .. الفنانة تتقدم ببلاغ إلى النائب العام |فيديوجراف

ظهرت بمهرجان القاهرة.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد ؟

فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعرض النادي للبيع.. ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ