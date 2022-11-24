شادي محمد: ألمانيا تفتقد للمهاجم القوي.. والمنتخبات العربية قدمت أداء جيدًا

أكـد شادي محمد محلل الكرة العالمية، أن هزيمة منتخب المانيا امام اليابان كانت غير متوقعة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "سيناريو مباراة المانيا واليابان كان غريب للغاية، في ظل الهجوم الكبير لالمانيا واضاعة الفرص سواء للرعونة أو تألق حارس اليابان".

وأضاف: "المانيا تفتقد لمركز رأس الحربة الصريح، في النهاية خسروا المباراة لانهم ركزوا في أمور آخرى بعيدة عن كرة القدم".

الاصابات وتوقيت البطولة..

وتابع: "توقيت البطولة تسبب في حرمان بعض المنتخبات من اللاعبين بسبب الاصابات، وأرى أن هولندا وبلجيكا من أسوأ المتصدرين للمجموعات، ولم يقدما الأداء الجيد حتى الآن، وغياب ساديو ماني أثر على السنغال وهولندا خطفت النقاط الثلاث".

وواصل: "كندا قدمت مستوى هائل امام بلجيكا، وتأثروا في الشوط الثاني بسبب عامل اللياقة البدنية واهدروا ركلة جزاء عن طريق ديفيز".

وأكمل: "المنتخبات العربية تمتاز بجانب فني أيضا بجوار الروح القتالية، والمنتخب السعودي خير دليل، حيث قدم مستوى مميز للغاية امام الارجنتين خصوصا في الشوط الثاني".