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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|5 أنواع كروس أوفر جديدة زادت أسعارها.. قيمة الوديعة البنكية لـ هيونداي توسان بالدولار

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

هوندا تكشف عن أسعار بايلوت موديل 2023 | صور

تعتبر سيارة هوندا بايلوت أحد أشهر سيارات الدفع الرباعي اليابانية على الإطلاق، لذلك عندما يتم إطلاق جيل جديد، تشهد اهتمام ومتابعة عالمية، ويمثل عام 2023 الجيل الرابع منها، حيث كشفت هوندا أخيراً عن الأسعار الرسمية لأول مرة، والتي ترتفع قليلاً عن الجيل السابق.

 

سوق المستعمل| اسبرانزا 516 بـ 90 ألف جنيه.. تفاصيل

نجحت السيارة الاقتصادية اسبرانزا 516 في اكتساب شهرة واسعة وتحقيق انتشارا كبيراً في السوق المصري بفضل قيمتها العالية مقابل السعر، ويرجع ذلك في المقام الأول لاعتماديتها الكبيرة، مثل توفر قطع غيارها بكثرة وانخفاض سعرها.

 

بدايتها من 450 ألف جنيه.. 5 سيارات كروس أوفر جديدة زادت أسعارها

شهدت الأسعار الرسمية للعديد من سيارات الكروس أوفر الرياضية زيادة كبيرة مؤخراً في السوق المصري، وتعتبر من أشهر فئات السيارات المطروحة محليا نظراً لقدراتها القوية، وارتفاعها عن الأرض ما يجعلها الأكثر تفضيلاً مقارنة بسيارات السيدان والهاتشباك.

 

للمغتربين في الخليج.. أعرف قيمة الوديعة البنكية لـ كيا سيراتو بالدولار

تمتلك سيارة السيدان كيا سيراتو شعبية وانتشارا واسعاً داخل الأسواق العربية بفضل تصميمها الشبابي الأنيق، وأسعارها المناسبة مقابل القيمة، بالإضافة لتوفر قطع غيارها بسهولة، واعتماديتها الكبيرة

 

للشراء من الخارج.. قيمة الوديعة البنكية لـ هيونداي توسان بالدولار

تعتبر السيارة هيونداي توسان أحد أشهر سيارات الكروس أوفر الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة مصر، ويرجع ذلك لتصميمها العصري واعتماديتها الكبيرة، بالإضافة لتوفر قطع غيارها بكثرة.

 

بورصة السيارات.. زيادة 125 ألف جنيه في أسعار فولكس فاجن جولف 2022

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الألمانية فولكس فاجن عن زيادة رسمية جديدة لأسعار السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022، حيث تصل قيمة الزيادة الى 125 ألف جنيه، وتطرح السيارة للبيع في مصر بفئة واحدة فقط.

 

للشراء من الخارج.. اعرف قيمة الوديعة البنكية لـ هيونداي إلنترا بالدولار

تعتبر السيارة هيونداي النترا  أحد أشهر سيارات السيدان المطروحة في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، ومصر بصفة خاصة، وتمتلك شعبية كبيرة بفضل اعتماديتها وتصميمها الراقي، بالإضافة لتوفر قطع غيارها بكثرة.

 

للمغتربين في الخليج.. أعرف قيمة الوديعة البنكية لـ كيا سيراتو بالدولار

تمتلك سيارة السيدان كيا سيراتو شعبية وانتشارا واسعاً داخل الأسواق العربية بفضل تصميمها الشبابي الأنيق، وأسعارها المناسبة مقابل القيمة، بالإضافة لتوفر قطع غيارها بسهولة، واعتماديتها الكبيرة

هيونداي النترا كيا سيراتو كروس اوفر

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بدايتها من 450 ألف جنيه.. 5 سيارات كروس أوفر جديدة زادت أسعارها

للمغتربين في الخليج.. أعرف قيمة الوديعة البنكية لـ كيا سيراتو بالدولار

للشراء من الخارج.. قيمة الوديعة البنكية لـ هيونداي توسان بالدولار

بورصة السيارات.. زيادة 125 ألف جنيه في أسعار فولكس فاجن جولف 2022

للشراء من الخارج.. اعرف قيمة الوديعة البنكية لـ هيونداي إلنترا بالدولار

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