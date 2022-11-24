أخبار السيارات|5 أنواع كروس أوفر جديدة زادت أسعارها.. قيمة الوديعة البنكية لـ هيونداي توسان بالدولار

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تعتبر سيارة هوندا بايلوت أحد أشهر سيارات الدفع الرباعي اليابانية على الإطلاق، لذلك عندما يتم إطلاق جيل جديد، تشهد اهتمام ومتابعة عالمية، ويمثل عام 2023 الجيل الرابع منها، حيث كشفت هوندا أخيراً عن الأسعار الرسمية لأول مرة، والتي ترتفع قليلاً عن الجيل السابق.

نجحت السيارة الاقتصادية اسبرانزا 516 في اكتساب شهرة واسعة وتحقيق انتشارا كبيراً في السوق المصري بفضل قيمتها العالية مقابل السعر، ويرجع ذلك في المقام الأول لاعتماديتها الكبيرة، مثل توفر قطع غيارها بكثرة وانخفاض سعرها.

شهدت الأسعار الرسمية للعديد من سيارات الكروس أوفر الرياضية زيادة كبيرة مؤخراً في السوق المصري، وتعتبر من أشهر فئات السيارات المطروحة محليا نظراً لقدراتها القوية، وارتفاعها عن الأرض ما يجعلها الأكثر تفضيلاً مقارنة بسيارات السيدان والهاتشباك.

تمتلك سيارة السيدان كيا سيراتو شعبية وانتشارا واسعاً داخل الأسواق العربية بفضل تصميمها الشبابي الأنيق، وأسعارها المناسبة مقابل القيمة، بالإضافة لتوفر قطع غيارها بسهولة، واعتماديتها الكبيرة

تعتبر السيارة هيونداي توسان أحد أشهر سيارات الكروس أوفر الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة مصر، ويرجع ذلك لتصميمها العصري واعتماديتها الكبيرة، بالإضافة لتوفر قطع غيارها بكثرة.

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الألمانية فولكس فاجن عن زيادة رسمية جديدة لأسعار السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022، حيث تصل قيمة الزيادة الى 125 ألف جنيه، وتطرح السيارة للبيع في مصر بفئة واحدة فقط.

تعتبر السيارة هيونداي النترا أحد أشهر سيارات السيدان المطروحة في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، ومصر بصفة خاصة، وتمتلك شعبية كبيرة بفضل اعتماديتها وتصميمها الراقي، بالإضافة لتوفر قطع غيارها بكثرة.

تمتلك سيارة السيدان كيا سيراتو شعبية وانتشارا واسعاً داخل الأسواق العربية بفضل تصميمها الشبابي الأنيق، وأسعارها المناسبة مقابل القيمة، بالإضافة لتوفر قطع غيارها بسهولة، واعتماديتها الكبيرة