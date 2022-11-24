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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هوندا تكشف عن أسعار بايلوت موديل 2023 | صور

صدى البلد

تعتبر سيارة هوندا بايلوت أحد أشهر سيارات الدفع الرباعي اليابانية على الإطلاق، لذلك عندما يتم إطلاق جيل جديد، تشهد اهتمام ومتابعة عالمية، ويمثل عام 2023 الجيل الرابع منها، حيث كشفت هوندا أخيراً عن الأسعار الرسمية لأول مرة، والتي ترتفع قليلاً عن الجيل السابق.

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هوندا بايلوت 2023 

يبدأ سعر هوندا بايلوت 2023 الأقل تكلفة من 40.445 دولار، يمنحك ذلك سيارة Pilot Sport ذات الدفع بالعجلات الأمامية ، وهي زيادة قدرها 1070 دولارًا مقابل إصدار الجيل السابق، وتؤدي إضافة نظام الدفع الرباعي إلى رفع سعر السيارة إلى 42,545 دولار.

 

أسعار هوندا بايلوت 2023 

يأتي اصدار هوندا بايلوت إيليت موديل 2023 الأعلى كفاءة كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات رائدة بسعر يبدأ من 53325 دولار، بزيادة تبلغ 1660 دولارًا عن طراز 2022 و 160 دولارًا أكثر من إصدار 2022 Pilot Black Edition ، والتي قد تظهر أو لا تظهر للجيل الجديد.

هوندا بايلوت 2023 

تعتمد سيارة هوندا بايلوت نسخة Pilot Sport على محرك V6 بقوة 285 حصانًا (213 كيلووات) سعة 3.5 لترًا ، مما يرسل الطاقة إلى العجلات الأمامية من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات. 

هوندا بايلوت 2023 

وتتوفر بشاشة معلومات وترفيه مقاس 7 بوصات مع وظائف Apple CarPlay / Android Auto ، ومقاعد أمامية مدفأة، وعجلات 20 بوصة قياسية أيضًا في الطراز Pilot ذي المستوى الأدنى. 

 

تعد مجموعة مساعدة السائق من هوندا (نظام الاستشعار من هوندا) قياسية في كل طراز، حيث توفر ميزات مثل التحكم التكيفي في ثبات السرعة، ومساعدة الحفاظ على المسار، والتعرف على إشارات المرور إلى سيارات الدفع الرباعي.

هوندا بايلوت 2023 

سستوفر سيارة هوندا بايلوت موديل 2023 بطراز TrailSport من خلال ضخ القليل من القوة الإضافية، وستركز بشكل أكبر على الطرق الوعرة مع خلوص أرضي إضافي، ونظام تعليق مُعاد ضبطه، وألواح انزلاقية، وإطارات لجميع التضاريس على عجلات مقاس 18 بوصة حصرية.

 

ستصل هوندا بايلوت 2023 إلى الوكلاء في ديسمبر.

هوندا بايلوت 2023 
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