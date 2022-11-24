دور الإعلام في دعم المسار التنموي.. ندوة بمستقبل وطن في الإسكندرية

نظمت أمانة إعلام الجمرك بحزب مستقبل وطن بالاسكندرية، ندوة بعنوان دور الإعلام في دعم المسار التنموي للدولة وفقا لرؤية مصر 2030"، حاضر فيها الكاتب الصحفي أحمد بسيوني، الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط ومدير مكتب صدى البلد في الإسكندرية، وذلك بمقر أمانة الجمرك، تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف، امين الحزب بمحافظة الإسكندرية.

وخلال الندوة، قال أحمد بسيوني، الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن من أهم أدوار وسائل الإعلام تسليط الضوء على إنجازات الدولة، والمشاريع القومية، مشيرًا إلى أن النماذج الإيجابية في المجتمع تلهم بعضها البعض لنشر الإيجابية في كافة أنحاء المجتمع.

وأكد "بسيوني" أن الدولة المصرية قامت بإنشاء الكثير من المشروعات القومية التي لها نتائج إيجابية على الاقتصاد المصري، جعلته يستطيع مواجهة الأزمات العالمية، مضيفاً أن الإعلام يجب أن يعرض هذه الإنجازات بطرق أفضل مما يعرضها، وبشكل أكثر مهنية، ليرى المواطن الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة التحديات.

وأضاف أن الإعلام من أهم العوامل التي تمهد الطريق أمام الدولة لتحقيق التنمية الحقيقية، من خلال نشر الوعي، والارتقاء بالمستوى الفكري للمجتمع، ليصبح واعيا بما تقوم به الدولة، ومدركا لحجم التحديات الاقتصادية والسياسية عالميا.

يأتي ذلك وفقًا لتوجهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام.