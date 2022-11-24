خبير يوضح مزايا إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

علق الدكتور عمرو سليمان خبير اقتصادى بشأن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.



وقال " سليمان " خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، إن أغلى ما تمتلكة مصر عقول الشباب، وبالتالى الحفاظ على الملكية الفكرية من اهم الدعائم لأى دولة متقدمة بالتزامن مع الجمهورية الجديدة لمصر التى تعتمد على اقتصاد المعرفة ودخولها مرحلة التقنية وتكنولوجيا المعلومات للحفاظ على هذه القوة البشرية والعلمية الهائلة التى تمتلكها الدولة المصرية .

وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية جيدة فى قطاع الصناعة والمعلومات ونحن من أقدم الدول التى تمتلك قوانين وتشريعات تخص الملكية الفكرية منذ عام 1939 بالاضافة لإطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية فى سبتمبر من العام الحالى وإطلاق أول توصية من الاستراتيجية بشأن وجود جهة للملكية الفكرية فى مصر بالتعاون مع 9 جهات تتعامل مع براءات الاختراع والملكية الفكرية والاحصائيات الدولية تشير إلى أن 50% من دول العالم لديها جهة واحدة للملكية الفكرية وهو ما دعا لوجود جهة واحدة مصرية تنظم وتسهل الاجراءات الخاصة ب ريادة الاعمال والملكية الفكرية .