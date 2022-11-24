ياسر برهامي : تشجيع النساء لكأس العالم انحراف .. عالم أزهري يرد

علّق الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، على ما قاله ياسر برهامي من تشجيع النساء والفتيات لكأس العالم انحراف، قائلاً:" إن هذا السلفي نقول له اتقي الله فى فتاويك، وعليك أن تتثقف أولاً".

وأشار “مهنا”، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أنه لا مانع للفتيات من تشجيع الرياضة ومباراة كأس العالم وكل شيء، ولكن بشرط ألا يكون هناك اختلاط أو كلام محرّم.

واستشهد بحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عندما كانت تشاهد الحبشة وهم يلعبون، أنَّ عَائِشَةَ قالَتْ: لقَدْ رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَوْمًا علَى بَابِ حُجْرَتي والحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ في المَسْجِدِ، ورَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَسْتُرُنِي برِدَائِهِ، أنْظُرُ إلى لَعِبِهِمْ، صحيح البخاري.

وتابع متسائلاً: "فكيف يكون تشجيع ومشاهدة الفتيات لمباريات كأس العالم حرام والسيدة عائشة كانت تشاهد الحبشة وهم يلعبون؟".

حكم ذهاب الفتيات الاستاد والكافيهات لمشاهدة مباريات كأس العالم ؟

إذا لم يكن هناك اختلاط بين الرجال والنساء فيجوز لهم ولا شيء فى ذلك إطلاقا.. هكذا رد الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء.

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من جانبه كشف الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى السابق لمفتى الجمهورية، عن حكم مشاهدة مباريات كرة القدم، مؤكدا أنها حلال شرعًا، وقال: "لا يوجد حُرمة في مشاهدة كرة القدم، الأمة كلها تشاهد كرة القدم".

حكم مشاهدة مباريات كرة القدم

وأضاف "عاشور"، أن مشاهدة مباريات كرة القدم حلال ولا يوجد لها تحريم فى الشرع الحنيف.

وأشار إلى أن مشاهدة كرة القدم للترفيه عن النفس، ومن المباحات بشرط ألا تجعل الإنسان يخل بواجبه وعمله؛ لأنها حرام أن تعطل عن واجب، ولكن المشاهدة نفسها ليست حرامًا.

وأكد أن كرة القدم من المباحات التى تروح عن النفس بشرط ألا تعطل المسلم عن العبادة أو تشغل عن أداء الصلوات فى أوقاتها، أو الانشغال بها عن العمل فوقتها يأثم المسلم شرعا لأنه ترك العمل وليس للمشاهدة.