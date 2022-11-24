رقية شرعية للحماية من العين والحسد.. داوم عليها كل يوم يحفظك الله

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إنه لا أحد يخلو فينا من عين تنظر اليه، ولا يخلو جسد من حسد، لكن الكريم يخفي والليئم يظهره.

وأضاف فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا من رقية النفس يوميا.

طريقة الرقية الشرعية للنفس

امسك جبهتك كل يوم وقول بسم الله الشافي اللهم رب الناس اذهب البأس أشفي وانت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاءا لا يغادر سقما، قول اعوذ بكلمات الله التامات من شر خلق، قول بسم الله ارقيني من كل شئ يؤذني من شر كل نفس او عين حاسدا الله يشفيني بسم الله ارقيني، وكان رسول الله يجمع يديه ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وينفخ ثلاثا ويمسح ما استطاع من جسمه يفعل هذا الامر 3 مرات، حصن حصين من شياطين الأنس والجن .

