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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لرفع الوعي.. قومي المرأة بأسوان: تنفيذ 40 جلسة دوار بقرى حياة كريمة

جلسات الدوار للمجلس
جلسات الدوار للمجلس القومى للمرأة بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، باستمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، لتكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وتحقيق التمكين الإقتصادى والثقافى والاجتماعى للأهالى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة أنه تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع مديريتى الأوقاف والتربية والتعليم وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 40 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل 12 قرية ونجع بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

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جلسات الدوار

جلسات الدوار للمجلس القومى للمرأة بأسوان

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى أن الجلسات استهدفت توعية 1981 من السيدات والرجال والشباب وقد تناولت العديد من المناقشات والرد على الأسئلة والإستفسارات لرفع الوعى بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بالإضافة إلى مخاطر ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء.

وأشارت إلى أنه فى نفس السياق تم تنفيذ مأمورية الرقم القومى بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى من أجل تيسير وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بإصدار وتجديد البطاقات الشخصية للأهالى بقرية فطيرة بمركز كوم أمبو.

وكان أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للأجهزة التنفيذية بتقديم التسهيلات والتنوية والإعلان عن إنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى تأتى فى إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من هذا المرض ، والمقرر إنطلاقها فى الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل ، مع تحفيز المجتمع المحلى للتعاون مع الحملة وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى المراكز والمدن والقرى .

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جلسات الدوار للمجلس القومى للمرأة بأسوان

وكلف اللواء أشرف عطية رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المسبق ومتابعة أعمال الحملة بالتعاون مع الإدارات والوحدات الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم لفرق التطعيم بالحملة .

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه سيتم التطعيم بإستخدام الطعم الفموى سابين أحادى التكافؤ نمط ۲ ، على أن تكون إستراتيجية العمل بالحملة هو تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 أعوام مصريين ، وغير مصريين حيث أن التطعيم سيتم عن طريق فرق تطعيم متحركة من منزل إلى منزل ، بالإضافة لفرق تطعيم  ثابتة بوحدات والميادين ، وأماكن التجمعات وجميع المناطق الحضرية والريفية على مستوى المحافظة .

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