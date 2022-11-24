جامعة الجلالة تستضيف ورشة عمل مصرية - أفريقية | تفاصيل

استضافت جامعة الجلالة اليوم، الخميس، ورشة عمل حول تأثير تغير المناخ على الصحة العامة، علي هامش فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الرابع للصحة العامة، بعنوان "العدالة الصحية خارطة الطريق إلى تغطية صحية شاملة"، والذي تنظمه جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة الجلالة الاهلية، والمعهد الإفريقي لأخصائي الصحة العامة AlPHP، واتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال أفريقيا.

جاء ذلك برعاية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بحضور ومشاركة الوفود الإفريقية، ولفيف من الخبراء المصريين المهتمين بتغير المناخ وتأثيره علي الصحة، تحت إشراف الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، وتنظيم الدكتورة جيهان الغنيمي، عميد مجال التمريض بجامعة الجلالة.

شهد اليوم العديد من الفعاليات، حيث رحب الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، والدكتورة رنا زيدان أمين عام الجامعة، بالسادة الضيوف المشاركين، موجهين الشكر لجميع القائمين على المؤتمر.

فيما أكد الدكتور محمد الشناوي القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الدول الإفريقية ومن بينها مصر، خاصة في ملف الصحة، مما يتطلب تعاون كافة الدول الأفريقية، لافتاُ إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز علي العلاقات مع الدول الأفريقية ، ومد أواصر الصداقة والتعاون .

كما تم مواصلة الجلسات النقاشية حول تعزيز الموارد البشرية للفريق الصحي بأكمله، بالإضافة إلى متابعة الجلسات والنقاشات للخروج بتوصيات تفيد المجتمع الصحي والقائمين علي النظم الصحية المختلفة، للاستفادة من خبرات المشاركين في المؤتمر .

الجدير بالذكر، أن فاعليات المؤتمر شهدت علي مدار انعقاده عدة جلسات تضمنت جلسة عن قانون التأمين الصحي في مصر والدول الأخرى وقدرته على تحقيق تغطية صحية شاملة في أفريقيا، بالاضافة الي قدرة النظام الصحي على التكيف ومرونته في التعامل مع الأزمات كجائحة كورونا، وتم إجراء مناقشات بين الحضور لتبادل الرؤى والخبرات.