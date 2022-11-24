أسامة ربيع: زيادة إيرادات القناة هذا العام بنسبة 24%

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه متوقع أن تصل إيرادات القناة خلال شهر ديسمبر القادم لـ 7 مليارات و800 مليون دولار بزيادة قدرها 24% عن العام الماضي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" عدد السفن التي مرت هذا العام 23 ألف و600 سفينة، مضيفا:" قناة السويس كانت تحقق العام الماضي عبور 22 الف سفينة وهذا العامة وصلت 23 الفا مما يعني زيادة عبور حوالي 1300 سفينة، مفيدا بأن هذا الرقم حقق زيادة بنسبة من 14 إلى 15%".

وأكمل:" بندرس بشكل مستمر حركة النقل البحري والتجارة العالمية من خلال إدارة التخطيط والبحوث".