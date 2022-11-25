جامعة حلوان تبدأ ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب.. والسيد قنديل: نعد قادة للمستقبل.. ورعاية الشباب تكشف المحظورات بها

جامعة حلوان تبدأ انتخابات اتحاد الطلاب

رئيس جامعة حلوان : نعمل على إعداد قادة للمستقبل

رائد أسرة من أجل مصر المركزية : تعلم الطلاب معنى الديموقراطية

رعاية شباب حلوان تكشف المحظورات بالدعاية الانتخابية

بدأت اليوم ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فتح باب الترشح لـ انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي الجديد 2022-2023 .



وقد صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن هذه الانتخابات تنبع أهميتها من تكوين قيادات طلابية قادرة على تحمل المسئوليات، تكون قادرة على توصيل آراء الطلاب وممارسة أنشطة فعالة، وتدعم الترابط مع قيادات الجامعة من أجل خدمة الطلاب .

وقد أكد رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل في تصريح لصدي البلد أن الانتخابات الطلابية ترسخ لدى الطلاب أسس الديمقراطية فى ظل ما تشهده الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من إنجازات.

و تابع رئيس جامعة حلوان أن الاتحادات الطلابية تعمل على تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، وثقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب والجامعة.

وصرح الدكتور كريم همام رائد اسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان ان طلاب الاسر الطلابية شاركو بالتوعية بانتخابات اتحاد الطلاب و اهمية مشاركة كافة الكليات بها و بتنظيم عملية الترشح لهذا العرس الديموقراطي .

كما أضاف أن انتخابات اتحاد الطلاب لها اهمية كبيرة في اعداد قادة المستقبل و تدريب الطلاب و الأجيال الصاعدة على الشورى فيما بينهم واتخاذ القرارات .

وكشفت جامعة حلوان أنه من المقرر إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد 27 نوفمبر، ويتم تلقي الطعون يوم الاثنين 28 نوفمبر، فحص الطعون يوم الثلاثاء 29 نوفمبر وسوف يتم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 30 نوفمبر وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



و قد كشفت إدارة رعاية الشباب بجامعة حلوان للمتقدمين للترشح محظورات الدعاية الانتخابية بالجامعات .

- الدعاية السياسية

- الدعاية الدينية والطائفية

- الشعارات الحزبية

- الخروج على القواعد العامة والأعراف الجامعية

- إتلاف الجدران بالجامعة

- إتلاف الأشجار

- كتابة الدعاية الانتخابية على جدران الجامعة أو داخل قاعات الدراسة والمحاضرات

- استخدام الملصقات قد يؤدى إلى تشويه الجامعات وبالتالى يستبعد المرشح.



هذا وتبدأ انتخابات الجولة الأولي بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق ٤ ديسمبر ٢٠٢٢ وتكون انتخابات الإعادة يوم الاثنين ٥ ديسمبر ٢٠٢٢، و انتخابات أمناء اللجان ومساعدتهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٢، انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٢، و انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الخميس الموافق ٨ديسمبر ٢٠٢٢.



كما كشفت الجامعة أن خطوات ما بعد الترشح للانتخابات الطلابية بالجامعات :



انتظار إعلان الكشوف المبدئية.



ومن ثم يمكنك الطعن في حالة عدم قبولك خلال فترة تلقي الطعون.

ومن بعدها يطلع الطلاب على إعلان الكشوف النهائية.

يمكنك بعد إعلان الكشوف النهائية بدء الدعاية الانتخابية.

بينما تبدأ انتخابات الجولة الأولى ومن ثم الإعادة في اليوم التالي.

إذا كنت تريد في الترشح ضمن الأمناء و مساعديهم على مستوى الكليات يمكنك المشاركة في هذه المرحلة.

يتم إنتخاب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الإتحاد علي مستوى الكليات.

ينتهي ماراثون الانتخابات بانتخاب الأمناء ومساعديهم و رئيس و نائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة.