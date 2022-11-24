أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة تساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية

قال الفريق أسامة ربيع رئيس قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة ساعدت بشكل كبير في زيادة عدد السفن العابرة من القناة، لافتا إلي أن مصر خلال السنوات الماضية كان يمر بها ما يقرب من 15 ألف سفينة فقط، ولكن الآن أصبح يتم العمل على مضاعفة الرقم باستخدام قناة السويس الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة "الحياة"،:" قناة السويس الجديدة ساعدت في تقليل الانبعاثات الكربونية أيضا حيث تساهم في تسهيل وسرعة مرور السفن وهم ما يقلل الانبعاثات بمدة تصل لـ 53 مليون طن انبعاث كربوني.

وتابع:" عدد السفن التي مرت هذا العام 23 ألف و600 سفينة، مضيفا:" قناة السويس كانت تحقق العام الماضي عبور 22 الف سفينة وهذا العامة وصلت 23 الفا مما يعني زيادة عبور حوالي 1300 سفينة، مفيدا بأن هذا الرقم حقق زيادة بنسبة من 14 إلى 15%".

وأكمل:" بندرس بشكل مستمر حركة النقل البحري والتجارة العالمية من خلال إدارة التخطيط والبحوث، معقبا:" متوقع أن تصل إيرادات القناة خلال شهر ديسمبر القادم لـ 7 مليارات و800 مليون دولار بزيادة قدرها 24% عن العام الماضي.

