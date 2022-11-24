عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد غضبها من مهرجان القاهرة.. راندا البحيري تعلن تفاصيل فيلمها الجديد

صدى البلد

أعلنت الفنانة راندا البحيري عن انتهائها من تصوير فيلمها الجديد فيلم  توكسيك والذي تقوم ببطولته مع مجموعة من النجوم الشباب. 

ونشرت راندا البوستر الدعائى  للفيلم استعدادا لطرحه نهاية العام الحالي وعلقت على البوستر من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلة: بوستر فيلم توكسيك تأليف جوزيف فوزي وإخراج محب وديع وإنتاج سات سيفين.

والفيلم يشارك فى بطولته مجموعة من الفنانين الشباب ومنهم أحمد الشربيني ونورشان عمر وسيم الدقاق وعفاف مصطفى وغيرهم من النجوم.
 


غضب راندا بسبب عدم دعوتها لمهرجان القاهرة
 


وكانت وجهت الفنانة راندا البحيري، رسالة للقائمين على مهرجان القاهرة السينمائي، بعد تهميشها من الحضور، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

 

وكتبت "بحب بلدي و هفضل أحبها .. بلدي ماشيه في دمي و جوا قلبي من سنوات و الي الآن مثلت بطولات و أفلام كتير جداً زمان بقي كنت اقرا دايماً مانشيت في مُعظم الجرايد و المجلات مكتوب ((غياب نجوم السينما عن مهرجان السينما)) و كنت بسمع ب وداني إشادة بيا و ب كام زميل يتعدوا علي صوابع الإيد الواحده .. اللي كنا بنروح سنوياً ندعم مهرجان بلدنا من ((قلبنا)) و الدليل انه من قلبنا ان مكانش فيه سوشيال و لا ترند و لا حاجه بتحصل اما بنحضر ولا مثلا بناخد فلوس ولا بناخد شهره احنا بس بنروح علشان نقف جنب مهرجان بلدنا اللي كان دايماً بيتعمل في الاوبرا المصرية".

وتابعت: "و علي الناحيه التانيه كان فيه ممثلين مبيروحوش مهرجان بلدهم ده و بيهتموا جداً بمهرجانات منافسه في بلاد معندهاش سينما بس علشان هياخدوا فلوس كتير لما يروحوا و كانوا بيروحوا جري و كنت برفض علشان بلدي المهم .. ٢٠٠٤ .. ٢٠٠٥ ..٢٠٠٦ و هكذا و كتير اوي من السنين كنت منتظمه في الحضور و الندوات وغيره لحد ما القائمين علي المهرجان إتغيروا و هوب من ساعتها إتقطعت الأخبار و العنوان الحالي اللي هو نفسه العنوان القديم اللي كان بييجي عليه الدعوات لسه موجود و مبيجيبش عليه اي دعوات .. زي ما يكون حد جه تدخل و مسح اسمي من المدعوين".

توكسيك فيلم توكسيك فيلم راندا البحيري البوستر الدعائى لفيلم توكسيك اخبار راندا البحيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل وصربيا

رسميًا .. إقالة مسؤول بـ اتحاد الكرة في فضيحة أخلاقية

عمرة مجانية بعد فوز السعودية على الأرجنتين| تفاصيل

مجانا..قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

كيفيه إضافة وتعديل المواليد على بطاقة التموين

كسر حاجز الـ11 ألف لأول مرة .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

مبلغ خرافي .. كم يتقاضى أحمد عز بعد حكم زينة الأخير

لأصحاب المعاشات.. طريقة الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس بالخطوات

موضوعات متعلقة

بعد أول مشهد | شمس الكويتية تفاجئ خالد يوسف بهذا القرار

المرتزقة في مهرجان القاهرة | سؤال صريح وجريء من ياسمين رئيس ..شاهد

انتهاء تصوير مسلسل جروب العيلة لـ سميحة أيوب وإسلام جمال

حقنة بوتكس.. أحمد سعد يخضع لعملية تجميل جديدة

تفتح النار على دعوات القاهرة السينمائي.. ياسمين رئيس: كلامي بيوجع المرتزقة

بعد ظهورها مع خالد يوسف.. وصلة رقص لرانيا التومي على أنغام «أموت أنا»

اليوم.. نجوم الراب فى حفل غنائى ضخم بـ درب 1718

أخبار الفن رسالة غير متوقعة من خالد يوسف لـ شمس الكويتية ورانيا التومي.. نقل أنغام إلى المستشفى في وعكة صحية طارئة

ترشيحاتنا

ألمانيا تصدم بولندا.. وترفض طلبها بخصوص أوكرانيا

دعاء أول جمعة لشهر جمادى الأولى 1444.. 10 كلمات للتوبة والرزق

الأهلي يتوج بدوري مرتبط كرة السلة

مفاجأة حول حقيقة دعوة قطر للداعية ذاكر نايك لحضور كأس العالم

تطور في القضية .. طبيب وائل الإبراشي يواجه عقوبة رادعة بالقانون

معظمهم يمين متطرف..140 ألف حساب اشتركوا في "تويتر بلو" خلال 5 أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة أغنى رجل في العالم تحتفل بحملها الأول من زوجها المصري

تحذير يثير زوبعة .. الناظر : حفظ الخبز هكذا يعرضك لمخاطر كارثية

بإطلالة ملفتة كارولين عزمي في أحدث ظهور

المرتزقة في مهرجان القاهرة | سؤال صريح وجريء من ياسمين رئيس ..شاهد

فيديو

قرار اتحاد الكرة العاجل بـ إقالة المسئول البارز بعد الفضيحة الأخلاقية |فيديو جراف

قرار عاجل ومهم.. البنك المركزي يوقف دعم مبادرات التمويل العقاري والسيارات.. فيديو

بعد تصريحات الدنمارك.. ما هي عقوبات انسحاب أي منتخب من كأس العالم..فيديو

حسن أبو الروس يكشف حقيقة طرد حسين فهمي له من مهرجان القاهرة|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ