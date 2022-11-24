بعد غضبها من مهرجان القاهرة.. راندا البحيري تعلن تفاصيل فيلمها الجديد

أعلنت الفنانة راندا البحيري عن انتهائها من تصوير فيلمها الجديد فيلم توكسيك والذي تقوم ببطولته مع مجموعة من النجوم الشباب.



ونشرت راندا البوستر الدعائى للفيلم استعدادا لطرحه نهاية العام الحالي وعلقت على البوستر من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلة: بوستر فيلم توكسيك تأليف جوزيف فوزي وإخراج محب وديع وإنتاج سات سيفين.



والفيلم يشارك فى بطولته مجموعة من الفنانين الشباب ومنهم أحمد الشربيني ونورشان عمر وسيم الدقاق وعفاف مصطفى وغيرهم من النجوم.





غضب راندا بسبب عدم دعوتها لمهرجان القاهرة





وكانت وجهت الفنانة راندا البحيري، رسالة للقائمين على مهرجان القاهرة السينمائي، بعد تهميشها من الحضور، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت "بحب بلدي و هفضل أحبها .. بلدي ماشيه في دمي و جوا قلبي من سنوات و الي الآن مثلت بطولات و أفلام كتير جداً زمان بقي كنت اقرا دايماً مانشيت في مُعظم الجرايد و المجلات مكتوب ((غياب نجوم السينما عن مهرجان السينما)) و كنت بسمع ب وداني إشادة بيا و ب كام زميل يتعدوا علي صوابع الإيد الواحده .. اللي كنا بنروح سنوياً ندعم مهرجان بلدنا من ((قلبنا)) و الدليل انه من قلبنا ان مكانش فيه سوشيال و لا ترند و لا حاجه بتحصل اما بنحضر ولا مثلا بناخد فلوس ولا بناخد شهره احنا بس بنروح علشان نقف جنب مهرجان بلدنا اللي كان دايماً بيتعمل في الاوبرا المصرية".



وتابعت: "و علي الناحيه التانيه كان فيه ممثلين مبيروحوش مهرجان بلدهم ده و بيهتموا جداً بمهرجانات منافسه في بلاد معندهاش سينما بس علشان هياخدوا فلوس كتير لما يروحوا و كانوا بيروحوا جري و كنت برفض علشان بلدي المهم .. ٢٠٠٤ .. ٢٠٠٥ ..٢٠٠٦ و هكذا و كتير اوي من السنين كنت منتظمه في الحضور و الندوات وغيره لحد ما القائمين علي المهرجان إتغيروا و هوب من ساعتها إتقطعت الأخبار و العنوان الحالي اللي هو نفسه العنوان القديم اللي كان بييجي عليه الدعوات لسه موجود و مبيجيبش عليه اي دعوات .. زي ما يكون حد جه تدخل و مسح اسمي من المدعوين".