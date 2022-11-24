عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد الفيشاوي ونسرين أمين.. صدى البلد في كواليس فيلم رهبة.. شاهد

صدى البلد

يواصل فريق عمل فيلم “رهبة” تصوير أحداث العمل، في عدة مناطق متفرقة للانتهاء من التصوير خلال الفترة القليلة المقبلة، وانتهى نجوم العمل من تصوير جزء كبير من مشاهد الفيلم حتى الان.

 

التقطت كاميرا “صدى البلد” عددا من الصور بـ لوكيشن التصوير، حيث شهد اليوم تصوير فرح ضمن أحداث الفيلم.

رقص بطريقة غريبة.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل على ريد كاربت مهرجان القاهرة

ببدلة بينك.. الفيشاوى يقلد عمرو دياب بـ الحلق على السجادة الحمراء

وتواجد كل من الفنان أحمد الفيشاوي، ونسرين أمين، وسما إبراهيم، وثراء جبيل، ومحمود البزاوي، وعدد أخر من النجوم.

 

فيلم "رهبة" بطولة أحمد الفيشاوي، ثراء جبيل، نسرين أمين، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.

 

وكان أحمد الفيشاوي، قد أعلن عن بدء تحضير فيلم "رهبة"، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر أحمد الفيشاوي صورة من التحضيرات و علق قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم ...المعلم سيد رهبة بدأ تحضير فعلي .. فيلم ، "رهبة"، تأليف: محمد علام، إنتاج: شركة الجذور أيمن يوسف وأول إخراج: رضا عبدالرازق.

CCDECB3C-6A7D-43D6-BEEE-74B811CBA4B7
CCDECB3C-6A7D-43D6-BEEE-74B811CBA4B7
C201AC9C-473A-4791-A738-C750F65D32A3
C201AC9C-473A-4791-A738-C750F65D32A3
154E8C13-5303-40B6-A442-8E3119CCABE6
154E8C13-5303-40B6-A442-8E3119CCABE6
E74D7B83-0E00-47D6-A1FE-EF3618677ED4
E74D7B83-0E00-47D6-A1FE-EF3618677ED4
26AC803B-44BC-4DBB-80E1-59F3AA087CD9
26AC803B-44BC-4DBB-80E1-59F3AA087CD9
652B43B1-47A7-484C-8C91-7A69261D2342
652B43B1-47A7-484C-8C91-7A69261D2342
4B4337A3-8524-49C5-81D3-D37C4EA4B368
4B4337A3-8524-49C5-81D3-D37C4EA4B368
رهبة الفيشاوي احمد الفيشاوي رضا عبدالرازق نسرين أمين مصطفى غريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل وصربيا

رسميًا .. إقالة مسؤول بـ اتحاد الكرة في فضيحة أخلاقية

عمرة مجانية بعد فوز السعودية على الأرجنتين| تفاصيل

مات قهرا لحرمانه من ابنته.. قصة وفاة الشاب محمد القباني تهز الفيسبوك

حقيقة فقدان أنغام الوعي وحالتها الصحية الآن

مجانا..قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

كيفيه إضافة وتعديل المواليد على بطاقة التموين

مباراة واحدة على القنوات المفتوحة.. تعرف على مباريات الجمعة في المونديال وموعدها

موضوعات متعلقة

حقيقة فقدان أنغام الوعي وحالتها الصحية الآن

بعد غضبها من مهرجان القاهرة.. راندا البحيري تعلن تفاصيل فيلمها الجديد

بعد أول مشهد | شمس الكويتية تفاجئ خالد يوسف بهذا القرار

المرتزقة في مهرجان القاهرة | سؤال صريح وجريء من ياسمين رئيس ..شاهد

انتهاء تصوير مسلسل جروب العيلة لـ سميحة أيوب وإسلام جمال

حقنة بوتكس.. أحمد سعد يخضع لعملية تجميل جديدة

تفتح النار على دعوات القاهرة السينمائي.. ياسمين رئيس: كلامي بيوجع المرتزقة

بعد ظهورها مع خالد يوسف.. وصلة رقص لرانيا التومي على أنغام «أموت أنا»

ترشيحاتنا

باسم سمرة: تصالحت مع عمر كمال واعتبره ابني وصوته حلو

أشرف عقبة: لا يوجد لقاح حتى الآن للفيروس المخلوي..فيديو

بعد مقتل 14 شخصا بطلق ناري.. جو بايدن يهاجم بيع الأسلحة للأمريكيين

مفاجأة.. انتهاء أزمة كهربا قبل يناير والأهلي كلمة السر

رسالة تهديد مخيفة| حليف بوتين يرسل مطرقة ملطخة بالدماء للبرلمان الأوروبي.. فيديو

إصابة نيمار في مباراة البرازيل وصربيا وانهياره باكيًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غير محتشمة..غضب بسبب سائحة تسلقت أحد عجائب الدنيا السبع لتصوير فيديو

حمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

عروسة تثير ضجة على السوشيال ميديا برقصة مع والدها

هتقابل جورجينا.. ياسمين صبري تثير الجدل بملابس مكرمشة على اليخت في قطر

فيديو

حمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

قرار اتحاد الكرة العاجل بـ إقالة المسئول البارز بعد الفضيحة الأخلاقية |فيديو جراف

قرار عاجل ومهم.. البنك المركزي يوقف دعم مبادرات التمويل العقاري والسيارات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ