أحمد الفيشاوي ونسرين أمين.. صدى البلد في كواليس فيلم رهبة.. شاهد

يواصل فريق عمل فيلم “رهبة” تصوير أحداث العمل، في عدة مناطق متفرقة للانتهاء من التصوير خلال الفترة القليلة المقبلة، وانتهى نجوم العمل من تصوير جزء كبير من مشاهد الفيلم حتى الان.

التقطت كاميرا “صدى البلد” عددا من الصور بـ لوكيشن التصوير، حيث شهد اليوم تصوير فرح ضمن أحداث الفيلم.

وتواجد كل من الفنان أحمد الفيشاوي، ونسرين أمين، وسما إبراهيم، وثراء جبيل، ومحمود البزاوي، وعدد أخر من النجوم.

فيلم "رهبة" بطولة أحمد الفيشاوي، ثراء جبيل، نسرين أمين، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.

وكان أحمد الفيشاوي، قد أعلن عن بدء تحضير فيلم "رهبة"، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر أحمد الفيشاوي صورة من التحضيرات و علق قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم ...المعلم سيد رهبة بدأ تحضير فعلي .. فيلم ، "رهبة"، تأليف: محمد علام، إنتاج: شركة الجذور أيمن يوسف وأول إخراج: رضا عبدالرازق.

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