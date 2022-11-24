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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلاف فواخرجي تخطف القلوب بإطلالة ساحرة من المغرب

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

شاركت النجمة سلاف فواخرجي، صور جديدة لها من دولة المغرب على حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "‘إنستجرام".


وظهرت السورية سلاف، بإطلالة كاجوال، مرتدية توب كحلى وقميص ابيض اللون وبنطال جينز، مما حازت على إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال سُلاف فواخرجي، المسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

وشارك في بطولة مسلسل "مع وقف التنفيذ" مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سُلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة وغيرهم.

أعمال سُلاف فواخرجي

يشار إلى أن أحدث أعمال سُلاف فواخرجي مسلسل عنبر 6 بطولة صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج على العلي.


مسلسل “عنبر 6” مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحويلها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.

 

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IMG_٢٠٢٢١١٢٤_٠٤١٩٢٩
سلاف فواخرجي إطلالة كاجوال اخر اعمال قميص أبيض مسلسل عنبر 6 مع وقف التنفيذ

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