عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على مالك مضرب أرز حجب 25 طنا عن الأسواق

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت الحملات من ضبط (مالك مضرب أرز بدون ترخيص –  بمحافظة كفر الشيخ) لتخزينه كمية قدرها (25 طن "أرز أبيض") معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وزارة الداخلية الامن العام السلع الغذائية الرقابة على الاسواق أرز شرطة التموين والتجارة الجرائم التموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل وصربيا

مات قهرا لحرمانه من ابنته.. قصة وفاة الشاب محمد القباني تهز الفيسبوك

عمرة مجانية بعد فوز السعودية على الأرجنتين| تفاصيل

كيفيه إضافة وتعديل المواليد على بطاقة التموين

مجانا..قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

كسر حاجز الـ11 ألف لأول مرة .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

مباراة واحدة على القنوات المفتوحة.. تعرف على مباريات الجمعة في المونديال وموعدها

ترشيحاتنا

استقرار أسعار النفط مع تمديد مباحثات سقف الأسعار على خام روسيا

إمام عاشور يطمئن الجمهور على صحة الونش |شاهد

وكيل الشهراني يعلن تفاصيل حالته الصحية ومدة غيابه عن الملاعب

فضل يوم الجمعة والسنن المستحبة في هذا اليوم

لو بتحب موبايلات Oppo..عرض على أحدث موبايل ب 3000 جنيه فقط

سيد معوض: أتمنى خروج أي منتخب داعم للأفكار الخاطئة من المونديال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خضوع أحمد سعد لعملية تجميل.. 5 أضرار كارثية لـ حقنة البوتكس

لسه بحبه.. أجمل صور جمعت بين ريم البارودى وأحمد سعد غير منتشرة

يعمل مدرب يوجا .. معلومات عن زوج ابنة عبلة كامل البولندي

بعد الكشف عن صورها .. تصرف مفاجئ من زينب ابنة عبلة كامل

فيديو

حمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

قرار اتحاد الكرة العاجل بـ إقالة المسئول البارز بعد الفضيحة الأخلاقية |فيديو جراف

قرار عاجل ومهم.. البنك المركزي يوقف دعم مبادرات التمويل العقاري والسيارات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ