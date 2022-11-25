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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النفسية سيئة .. "مرتضى منصور" يعلن سبب الدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية

صدى البلد

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سر قراره بالدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية شهر ديسمبر المقبل. 

واكد مرتضي منصور في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أنه يعاني من حالة نفسية سيئة خلال الفترة الحالية بسبب الحجز على أرصدة الزمالك وعدم وجود أي أموال داخل النادي.

وأضاف أنه قرر إقامة جمعية عمومية لمناقشة أزمة الزمالك المالية مع الأعضاء ومحاولة إيجاد حلول سريعة لها.

وتابع أن هناك مقترح بفتح باب التبرعات من جانب الأعضاء على أن تخصم تلك التبرعات من قيمة تجديد الاشتراك العام المقبل. 

وأكمل أن هناك مقترح بفرض غرامات مالية حال تأخر تجديد الاشتراك السنوي. 

وأكمل أنه سيناقش مع الأعضاء الحل الأنسب للخروج من أزمة الزمالك المالية الحالية خوفا على النادي والفرق الرياضية.

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إفلاس الزمالك .. رجاء خاص من مرتضى منصور لـ مسؤولي الكرة المصرية

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عن الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الجمعة ٢٣ ديسمبر المقبل.

ويتضمن جدول الأعمال، طرح ومناقشة الأزمة المالية الطاحنة التي تسبب فيها ممدوح عباس بالحجز على حسابات النادي بالبنوك بهدف انهيار النادي رياضيا وانشائيا واجتماعيا.

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كما يتضمن  جدول الأعمال، عرض واعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة والتي لا تتعارض مع أحكام القانون.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية.

الزمالك ادارة نادي الزمالك نادي الزمالك المصرية برج العرب مرتضى منصور

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