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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالأسماء .. كشف جديد للمصريين الحاصلين على تأشيرة خروج نظامي من السعودية

صدى البلد

أعلن مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، عن ورود كشف جديد  أمس الخميس24 نوفمبر الجاري، بأسماء الحاصلين على تأشيرة " خروج نظامي " بعد موافقة مكتب العمل وعددهم 3 عمال.

وأكد أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أنه يمكن طباعة تأشيرة الخروج النهائي من على منصة "أبشر" أو منصة "مقيم" والمغادرة خلال المدة المحددة، وفي حالة عدم القدرة على طباعة التأشيرة يحضر المواطن إلى مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة بالرياض للحصول على صورة منها.

وشدد رئيس مكتب التمثيل العمالي علي أنه علي أبناء الجالية المصرية الالتزام بجميع التعليمات والقوانين المعمول بها فى المملكة العربية السعودية.

 

كشف مغادرة 3 افراد
كشف مغادرة 3 افراد
الرياض السعودية التمثيل العمالي

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