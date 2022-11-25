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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مالك تويتر: علامة التوثيق على المنصة ستكون بـ3 ألوان مختلفة

صدى البلد

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الجمعة، عن تغييرات في علامة التوثيق على المنصة، حيث سيتم تقسيمها إلى فئات، ذهبية ورمادية وزرقاء.

 


وأوضح ماسك - عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر - أن الشركات ستحصل على علامة تحقق ذهبية، والحسابات الحكومية ستحصل على علامة تحقق رمادية، أما الأفراد بغض النظر عما إذا كانوا مشاهير أم لا، سيحصلون على علامة التوثيق الزرقاء.


وأضاف أن عمليات التوثيق من هوية الشخصيات والشركات والحسابات الحكومية ستتم يدوياً قبل تفعيل علامة التوثيق بالنسبة لهم.

 


كما أشار إلى أن الإطلاق المبدئي للخدمة الجديدة سيكون الأسبوع المقبل.

 


وأوقفت الشركة مؤقتا خدمة الحصول على علامة التوثيق الزرقاء مقابل ثمانية دولارات التي تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة، بسبب انتشار الحسابات المزيفة، وقال إن خدمة التوثيق بالعلامة الزرقاء سيعاد إطلاقها في 29 نوفمبر الجاري.

 


وفي السابق، كانت العلامة الزرقاء تمنح فقط للحسابات الموثقة الخاصة بالساسة والمشاهير والصحفيين وغيرهم من الشخصيات العامة.
 

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