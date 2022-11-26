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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج توفر 70% من شاشات هواتف iPhone 14

سامسونج ستوفر أكثر
سامسونج ستوفر أكثر من 70% من شاشات هواتف iPhone 14

تعد شركة سامسونج هي اللاعب المهيمن في سوق شاشات OLED ، حيث قررت مؤخرا شركة آبل Apple أن تستخدم لوحات الشركة الكورية المصنعة في 70% من أجهزة  آيفون  iPhone الجديد الخاصة بها.

وفقًا لتقرير جديد من gsmarena، ستوفر سامسونج أكثر من 70 ٪ من شاشات الـ  OLEDs لأجهزة  آيفون 14 وهذا يشمل كلاً من iPhone 14 و iPhone 14 Plus مع شاشاتهم العادية و أيضا مع iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max مع شاشات LTPO الخاص بهم يعرض.

وفقا للتقرير تخطط شركة  آبل  لتصنيع 120 مليون هاتف من أحدث عائلاتها الرئيسية. سيكون 80 مليونًا منهم على الأقل بشاشة من سامسونج، بينما 20 مليون هاتف محمول آخر سيكون مع شاشة من LG Display ، وحوالي 6 ملايين ، سيكون مع شاشة من BOE - أكبر صانع صيني لهذه اللوحات. 

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وكشف التقرير أيضًا أن سامسونج و LG Display تقدمان شاشات لجميع إصدارات iPhone 14 الأربعة المختلفة، بينما تقوم شركة BOE بتصنيع شاشة مقاس 6.1 بوصة من نوع LTPS OLEDs فقط لجهاز iPhone 14 الفانيليا.

من بين 80 مليون هاتف، تتوقع سامسونج أن يكون أكثر من 60 مليون منها لطرازات Pro لأن هذه هي الإصدارات التي تتصدر النطاق وتعمل بشكل أفضل، ولأن شركة إل جي LG تواجه مشاكل في خطوط إنتاجها وغير قادرة على تنفيذ كل طلبيات آبل ، ستقوم المصنعة الكورية بالحصول على حصة أكبر.

سامسونج iPhone iPhone 14 آيفون آبل Apple

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